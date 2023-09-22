Yavuz Saltık Davası Sonuçlandı

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık beraat etti. Mahkeme kararını bugün açıkladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosya içeriği ve delillere göre kastın yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme kararını oy çokluğuyla aldı.

SALTIK’A DESTEK VERDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın, terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildiği davada karar duruşması yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Parti Meclisi Üyeleri Turan Aydoğan ve Sevgi Kılıç ile İBB yöneticileri ve çalışma arkadaşları duruşmaya katılarak Saltık’a destek oldu. Kararın açıklanmasından önce Yavuz Saltık’a son sözü soruldu. Saltık, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Herhangi bir örgüte yardım etmedim. Devletin bana verdiği görev haricinde yasal olmayan herhangi bir işlem yapmadım. Ben iyilikten ayrılmadım. Sosyal politikaların gereğini yaptım. Ülkeme, devletime, belediyeme zeval verecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı örgütle alakalı suçu şiddetle reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Yavuz Saltık hakkında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılmışsa da dosya içeriği ve delillere göre kastın yokluğu gerekçesiyle beraatine karar verdi.

“ZERRE ŞÜPHE ETMEDİM”

Beraat kararının ardından kendisine destek için gelenlerle kucaklaşan Yavuz Saltık, mahkeme çıkışında açıklama yaptı. Saltık, “ Zerre şüphe etmedim. İBB olarak bu şehrin yoksullarına hizmet ettik. Şerefle taşıdığım Türkiye Cumhuriyeti memurluk unvanına, başkanıma,belediyeme halel getirecek herhangi bir iş ve işleme imza atmadım. Bundan emin olarak buralara geldim. Üzerimde emeği olan bütün büyüklerime mahçup olmamak adına bu kadar beni en çok da bu yönüyle sevindirmiştir” dedi.