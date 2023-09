Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Enerji İşbirliği: Sera Gazı Azaltımı ve İklim Uyum Çalıştayı

Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Enerji, Sarıyerlilerin yoğun katılımıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Sera Gazı Emisyon Azaltımı ve İklim Uyum Çalıştayı düzenledi. Çalıştay, konuyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı ve katılımcı grupların çözüm önerilerini açıkladığı bir platform olarak gerçekleşti.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Enerji ortaklığında gerçekleştirilen çalıştay da iklim, enerji, atık başlıklarına değinildi. Programın katılımcıları arasında ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Kurtarır, İstanbul Enerji AŞ’den Gizem Baydı ile Savaş Alkan’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Sarıyerli yer aldı.

YÜZÜMÜZÜ GÜNEŞE DÖNECEĞİZ

“Yaşamı etkileyen tüm alanlarda olduğu gibi, iklim değişikliyle mücadelede de yerel yönetimler etkin rol almalıdırlar” diyerek çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “İklim değişikliği denildiğinde; altyapı, gıda, su, enerji, yeşil alan, toplum sağlığı gibi onlarca alt başlık bulunan geniş bir konudan bahsediyoruz. Yüzümüzü güneşe döneceğiz. Fosil yakıt kaynakları için birbirini yok edenler yerine herkes için her sabah yeniden doğan, eşitlik ve barışın temsilcisi güneşin enerjisinden faydalanacağız. Karadeniz’de sel felaketleri, Ege ve Akdeniz’de orman yangınlarının sebep ve sonuçları doğru şekilde analiz edecek, bilimsel önlemler alacağız ki gelecek yıllar çok daha acı günler yaşamayalım. İnsanın kendi eliyle kendi sonunu hazırladığı iklim değişikliği sorunuyla mücadelede Sarıyer Belediyesi olarak üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Sarıyer Belediyesi Hizmet Binasını gezdiğinizde bunun örneklerine her adımda rastlayacaksınız. Elektrikten suya, aydınlatmadan enerji üretimine, bina içindeki personel hareketliliğinden, hizmet alanların kullanım alanlarına kadar “akıllı ve çevreci yaşam” anlayışına dikkat ediyoruz. İklim eylem planı lansmanında değindiğim gibi BREEAM sertifikası sahibi Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası’nda güneş panelleri sayesinde 28 Eylül Perşembe akşamı itibarı ile 438.650,18 kg karbon salımı tasarrufu yapıldı. Tasarruf edilen miktar 8.280 adet ağaç dikimine eş değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘’Yarının doğası bugünden yaratılır.” Dolayısıyla eğer bugün bir şeyleri değiştirmek, iyileştirmek için çabalamaya başlarsak gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz. Tüm katılımcılarımıza, çalışma ortağımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş.’ye ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

BU MÜCADELE ÇOK KIYMETLİ

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, şu an en can alıcı nokta iklim krizleri diyerek başladığı sözlerine şu başlıkların altını çizerek devam etti: “Tüm dünyada iklim konusunda önlemler alınması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Sadece bunu nasıl yapacağız, nasıl bir yol izlemeliyiz? Ayrı ayrı her kentin sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği planları yapması gerekiyor. Burada en önemli şey yönetim, kimse tek başına bu alanda hedefe ulaşamaz. Bu yüzden yerel yönetimlerin bu savaşta, bu mücadelede yeri çok büyük. Her ilçenin kendine özgü problemleri var. Her ne kadar dağıtarak, küçük küçük parçaları bir araya getirerek yönetirsek de onun gücü çok daha artacaktır. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak iklimle mücadelede çok yararlı bir platform üzerinde çalışıyoruz. Hükümet içerisinde hem dikeyde hem yatayda belirli seviyeler vardır. Bunların hepsinin birlikte çalışması gerekiyor, biz yerel olarak yönetiriz ama bir takım şeyler yetkimiz alanı dışında kalır. Bazı noktalara yasayla müdahale edebiliriz. İşte tam bu noktada bir araya gelmek çok önemli. Bunu başarabildiğimiz zaman çalışmalarımız hedefe ulaşacaktır. O yüzden Sarıyer için sizlerin burada oluyor olmanız ve başkanımız Şükrü Genç’in kendini bu mücadeleye adamış olması çok memnuniyet verici. Belediye Başkanı Şükrü Genç’e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu hem Sarıyer'e hem İstanbul'a hem de bütün dünyaya çok büyük bir hizmet.”

BU KONUNUN ÜZERİNDE DURMALIYIZ

İstanbul Enerji AŞ’den Gizem Baydı yaptığı konuşmada; iklim değişikliği ne tür afetlere sebep olur ve bunların önüne nasıl geçebilir konularına değindi. Baydı, konuya ilişkin yaptığı konuşmada; “Kuraklık, orman yangınları, aşırı hava olaylarının sebep olduğu sel ve taşkınlar iklim değişikliğinin sonuçlarından birkaçına örnek olarak verilebilir. Türkiye iklim değişikliği konusunda çeşitli adımlar atmaya başladı. Çünkü son zamanlarda iklim değişikliği konusunda ciddi artışlar yaşıyoruz. İklim değişimini azaltmak kadar iklim değişikliğine uyum konusunun da üzerinde durmamız gerekiyor” dedi.

EN BÜYÜK DESTEK SARIYER HALKININ OLACAKTIR

Çalıştayın sonunda konuları toparlamak için söz alan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Kurtarır, grupların önerilerini değerlendirerek şunlara değindi: “Belediyemize yol ve yön gösteren çok önemli katkılar aldık. Sorun tespitleri ve proje önerileri bizler için çok önemliydi. Masalarda sistemle ilgili yeni organizasyon önerileri de oldu. Sarıyer'e özgü önerilerin haricinde Türkiye'yi de işaret eden öneriler aldık. Sarıyer'i Sarıyerlilerden dinlemek çok kıymetliydi. Burada sizlerle sorunları tespit etmek, onlara çözüm önerileri bulmak çok kıymetliydi. Ortaklaşa aldığımız kararlar oldu, döngüsel sistemlere vurgular yapıldı. Yenilikçi öneriler vardı. bunların sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yolda belediyemize kolaylıklar diliyorum. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız ama tabii ki en büyük destek Sarıyer halkının desteği olacaktır”.