Yarın Maraton Günü İstanbul'da Trafiğe Takılmayın: İşte Kapalı Olan Yollar

İstanbul, uluslararası bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yapıyor. Bu büyük organizasyon, dünya çapında koşu tutkunlarını bir araya getiren ve şehrin tarihi güzellikleri arasında gerçekleşen 45. İstanbul Maratonu, şehrin iki yakasında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları gündeme taşıyor.

Maraton Rotaları ve Etkilenecek Yollar

"Yüzyılın Koşusu" adıyla anılan maraton, 5 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak 42 kilometrelik bir parkuru kapsayacak. Katılımcılar, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Köprüsü gibi tarihi mekânları geçerek Sultanahmet Meydanı'nda finiş çizgisini geçecekler. Maraton süresince, Anadolu ve Avrupa yakalarındaki belirli yollar, sabahın erken saatlerinden itibaren akşam üzerine dek trafiğe kapatılacak.

Anadolu Yakası'nda Kapatılacak Ana Yollar

Maratonun start alacağı sabah 03.00’den 15.30’a kadar, Anadolu yakasında Kısıklı Caddesi, Mahiriz Caddesi ve Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi gibi ana arterler trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Avrasya Tüneli girişleri ve Şile Yolu Libadiye Kavşağı da dahil olmak üzere çeşitli noktalarda trafik akışı durdurulacak. Bu süre zarfında Anadolu yakasında seyahat edecek sürücülerin alternatif yolları kullanmaları önem arz ediyor.

Avrupa Yakası'nda Trafiğe Kapalı Olacak Yollar

Avrupa yakasında da benzer şekilde, Gayrettepe'den Zincirlikuyu'ya ve Barbaros Bulvarı boyunca birçok yol maraton sebebiyle erişime kapanacak. Dolmabahçe'den Kabataş'a, Ortaköy'den Beşiktaş'a uzanan geniş bir alanda trafik, maraton bitimine kadar sınırlandırılacak. Yolcuların, özellikle Metrobüs durakları ve çevresindeki alternatif güzergahları takip etmeleri gerekecek.

Maratonun Trafik Üzerindeki Etkisi ve Öneriler

Bu özel gün, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerinin güzergah üzerindeki tarihi ve turistik noktaları yaya olarak keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda günlük trafik düzeninde değişikliklere neden oluyor. İstanbulluların ve şehir dışından gelecek katılımcıların maraton rotası ve etrafındaki yollar hakkında önceden bilgi sahibi olmaları, gün içindeki planlarını buna göre şekillendirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yol Kapama Saatleri ve Alternatifler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili trafik yönetim birimleri, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında gerekli duyuruları yapmaktadır. Vatandaşların ve şehir misafirlerinin, maraton sebebiyle kapalı olacak yollara ve kapatılma saatlerine dikkat ederek, önerilen alternatif yolları kullanmaları ve toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmeleri önerilir.

Maratonun Şehir Hayatına Katkıları

Bu büyük etkinlik, İstanbul’un kültürel ve sportif yaşamına katkı sağlamanın yanı sıra, şehrin uluslararası alandaki prestijini de artırmaktadır. Maratonun getirdiği bu canlılık, yerel ekonomiye de olumlu yansımalar sağlayarak, kentin dünya çapında tanıtımına katkıda bulunuyor.