Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları sarılıyor

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, ,4 Ağustos'ta yaşanan müessir olaydan sonra hasarın giderilmesi için çatının ivedilikle kapatılmaya başlandığını söyledi.

Aralık ayı sonunda çatının tamamen kapanmasının planlandığını dile getiren Yümlü, "Şu anda da aşağı yukarı çatının kapanmasının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hava koşulları uygun olursa ay sonuna doğru çatımız tamamıyla kapanmış olacak. Bu arada, içeride başlayan yangından hasar görmüş sıvaların dökülmesi ve yenilenmesi başladı. Süreç devam ediyor. Pencerelerin, camların, kapıların siparişleri biraz süreç alan bir durum. O nedenle aşağı yukarı 40 günlük bir termin süresi var." dedi.

Hastane için ivedilikle çalışma yaptıklarını kaydeden Yümlü, bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalıştıklarını, İstanbul Valiliği ve Zeytinburnu Belediyesinin teknik ekipleriyle beraber kararları vererek sürece devam ettiklerini belirtti.

"Pencerelerin orijinallerine yakın ahşap doğramalarının çizimleri yapıldı"

Yümlü, tadilatın beklendiği şekilde sürdüğüne dikkati çekerek, "Pencerelerin orijinallerine yakın ahşap doğramalarının çizimleri yapıldı. Onlarla beraber, hasar görmüş sıvalar ve tesisat kısımları özellikle yenileniyor. Dolayısıyla iyi gidiyor. Tadilat sürecinin mayıs ayında tamamlanmasını öngörüyoruz. Hava koşulları ve birtakım teknik gerekçelerle uzamasını şu anda öngörmüyoruz." ifadelerini kulandı.

Hastaları yakın zamanda tekrar binalarına kavuşturacaklarını anlatan Yümlü, tüm teknik ekiple Valilik, Zeytinburnu Belediyesi ve firma yetkililerinin uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

Yümlü, hastaların şu anda hastanenin başka bir bölümünde misafir edildiğini, onları hemen yerlerine almakta herhangi bir engel bulunmadığını bildirdi.