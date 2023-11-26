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Yakuplu yeni kapalı pazar alanına kavuştu

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Yakuplu yeni kapalı pazar alanına kavuştu
Beylikdüzü’nün Yakuplu ve Marmara mahallelerinde bulunan semt pazarları Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde bulunan yeni yerine taşındı. Vatandaşların daha geniş ve temiz bir alanda alışveriş yapmalarını sağlayan Yakuplu Kapalı Pazar Alanı vatandaşlar ve pazarcılardan tam not aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu ve Marmara mahallelerinde bulunan semt pazarlarını yeni açılan yerlerine taşıdı. Yakuplu Mahallesi 93. Sokak’ta pazar günleri kurulan 241 tezgâh kapasiteli pazar ile Marmara Mahallesi Güzide Sokak’ta salı günleri kurulan 470 tezgâh kapasiteli pazar, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Yakuplu Kapalı Pazar Alanı'na taşındı.

Geniş ve temiz alanda alışveriş imkânı

Modern kapalı pazar yeri vatandaşların daha geniş ve temiz bir ortamda alışveriş yapmalarına olanak sağlarken sokaklarda sebebiyet verdiği yoğunluk ve kargaşanın da önüne geçiyor. Pazar esnafını da sıcak ve soğuk havalardan koruyan kapalı pazar alanı otopark imkânıyla da ulaşım ve park sorununu çözüyor. Yeni pazar alanında alışverişlerini yapan vatandaşlar durumdan oldukça memnun kalırken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a bu imkânı sağladığı için teşekkür etti. Pazar esnafı ise yaz ve kış hava şartlarının etkisinde kalmadan satış yapma imkânı bulacakları için durumdan memnun olduklarını ifade etti. 477 tezgâh kapasiteli kapalı pazar alanının 273’ü gıda 204’ü ise tekstil esnafı tarafından kullanılıyor. Pazar alanı Salı ve Pazar günleri Beylikdüzü halkına hizmet verecek. Alan pazar kurulmayan günlerde de bölgenin otopark ihtiyacını karşılıyor.

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