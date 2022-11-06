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Vinçten düşen parçalar Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluşturdu
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrası cephe vincinden düşen parçaların dış cephede hasara neden olduğu, yüzeysel hasar giderilene kadar ziyaretçi kabul edilemeyeceği bildirildi.
İSTANBUL 06.11.2022, 16:39
Çamlıca Kulesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, bu gece kulenin dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında cephe vincinden parçalar düştüğü ve dış cephede hasar meydana geldiği belirtildi.
Tüm operasyonların yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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