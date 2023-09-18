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Vapurda BMX Kapışması Boğaz’ın İki Yakası Red Bull Bike Your Side İle Buluştu

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Vapurda BMX Kapışması Boğaz’ın İki Yakası Red Bull Bike Your Side İle Buluştu
Benzersiz konseptiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen Red Bull Bike Your Side, İstanbul Boğazı’nda renkli görüntülere sahne oldu. BMX dünyasının Türkiye’deki önemli isimlerini İstanbul Boğazı’nda buluşturan organizasyonda Avrupa yakası ve Asya yakası takımları mücadele etti. Boğaz’ın eşsiz manzarasında kazanan takım ise Asya oldu.

Red Bull’un farklı konseptiyle dikkat çeken BMX yarışı Red Bull Bike Your Side, BMX tutkunlarını İstanbul Boğazı’nın ortasında buluşturdu. Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasına konumlanan feribotta düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin en önemli BMX sporcuları birbirlerine meydan okudu.

Red Bull sporcusu Bora Altıntaş’ın ev sahipliğinde, Renault ve Sneaks Up’ın partnerliğinde düzenlenen organizasyonda altışar kişiden oluşan Avrupa ve Anadolu takımları karşı karşıya geldi. Gün boyunca Boğaz’ın eşsiz manzarasında inanılması güç hareketlere imza atılırken kazanan takım Asya yakası oldu. Asya takımı kupa ve madalyalarla birlikte Casio G-Shock saat ile Sneaks Up’tan hediye çeki kazandı.

Kazanan takım, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, Türkiye’de BMX sporunun önde gelen isimlerinden Ediz Tenşi, BMX sporcusu Ahmet Samet Erdem’den oluşan 3 kişilik bir jüri tarafından belirlendi. Organizasyonun MVP’si (En değerli oyuncu) ise Avrupa takımından İsmail Emre Dalgıç oldu. Dalgıç madalyasını Bora Altıntaş’ın elinden alırken aynı zamanda Casio G-Shock saat ve Dockers’tan hediye çeki kazandı.

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