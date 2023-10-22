Üsküdar'dan Filistin'e Destek Mesajı: İşgal Karşısında Yanındayız

Üsküdar'da Muştu Gençlik İnisiyatifi öncülüğünde İsrail'e karşı Filistin'e destek olma amacıyla organize edilen miting büyük ilgi gördü. Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen insanlar, Filistin ve Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunu göstermek adına bayraklar taşıdılar.

Sloganlar ve Destek Mesajlarıyla Yürüyüş

Katılımcılar, "Filistin halkıyla birlikteyiz" ve "Filistin'in İslami direnişi karşısında Siyonizme karşıyız" mesajlarını içeren pankartlarla Üsküdar sahil yolunda yürüdüler.

Hamza Er: "Filistin, Müslümanlar İçin 100 Yıldır Bir Okul"

Mitingde söz alan Aksa İlim ve Davet Merkezi'nin Başkanı Hamza Er, Filistin'in mücadelesinin Müslümanlar için önemli bir öğretici olduğuna vurgu yaptı. Er, Filistin'in direnme ve mücadele ruhunu öğrettiğine dikkat çekerek, bu süreçte birçok ders aldıklarını ifade etti.

Gazze ve Mescid-i Aksa'nın Önemi

Gazzeli katılımcı Muin Naim, Gazze'nin Mescid-i Aksa için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, bu kutsal mekana giden kapının Gazze olduğunu belirtti. Naim, Gazze'nin bu önemini korumaya kararlı olduklarını ve bu uğurda her türlü fedakarlığı yapacaklarını dile getirdi.

Adem Özköse: Gazze'deki Masum Çocuklar ve İşgal Karşıtı Mücadele

Gazeteci ve yazar Adem Özköse, Gazze'de yaşanan vahşetlere dikkat çekerek, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını savunma haklarının olduğunu vurguladı. Özköse, geçmişte Türkiye'nin de işgale uğramış toprakları savunduğunu hatırlatarak, Filistinlilerin de benzer bir hakka sahip olduğunu ifade etti.

Toplantıdan Sonra Dualarla Bitiş

Miting, Filistin halkı için edilen dualarla sona erdi. Üsküdar'da gösterilen bu büyük destek, Türkiye'nin Filistin meselesine duyarlılığının bir yansıması olarak kaydedildi.