Üsküdar'da Göz Dolduran Yöresel Lezzetler Festivali Harem Meydanı'nda Açıldı

Üsküdar Belediyesi'nin organize ettiği benzersiz etkinlik, 'Yöresel Lezzetler Festivali' kapılarını Harem Meydanı'nda açtı. Türkiye'nin dört bir yanını bir araya getiren bu festival, Edirne'den Kars'a farklı mutfakların en iyilerini sunuyor. Festival, birbirinden değerli sanatçıların performansları eşliğinde 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Yöresel Lezzetlerin Merkezi: Harem Meydanı

Yıllık olarak düzenlenen bu festivalin ana sahnesi, Üsküdar'ın tarihi Harem Meydanı. Üsküdar Belediyesi, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü yansıtan bir etkinlik ile anılmak istiyor. 81 ilin yerel lezzetlerinin sunulduğu bu festivalde, ziyaretçiler birbirinden özgü yemeklerle tanışıyor.

Renkli Atmosfer ve Ücretsiz Katılım

Bu festivale katılım ücretsiz ve sıradışı sunumlar, ikramlar ile birlikte renkli anlar yaşanıyor. Açılış etkinliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, katılımcıların standlarını gezerek festivalin zenginliğine vurgu yaptı. Meydan, 1 Ekim tarihine kadar tüm İstanbulluları ağırlayacak.

Hilmi Türkmen: "Bu Festivalde Dostluk, Kardeşlik ve Lezzet Bir Araya Geliyor"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in festivalin açılış konuşmasında dile getirdiği gibi, bu yıl festival daha da özel. Sadece Türkiye'nin değil, bu yıl ilk kez Bosna Hersek'ten de katılım var. Boşnak Böreği gibi dünya çapında ünlü bir lezzet de festivalde yerini almış durumda. Türkmen, bu etkinlikle Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü yansıtmak istediklerini belirtti.

Festivalden Notlar: Anadolu'nun Zenginliği Üsküdar'da

Türkiye'nin yerel lezzetlerinin bir arada sergilendiği bu festival, Anadolu'nun zenginliklerini de ön plana çıkarıyor. Hilmi Türkmen, Anadolu'nun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin bu festivalde sofralara taşındığını vurguluyor. Festival, kardeşlik ve dostluğun yanı sıra, Türkiye'nin eşsiz lezzetlerini de bir araya getiriyor.

Lezzet Şöleni 1 Ekim'e Kadar Devam Ediyor

'Yöresel Lezzetler Festivali' önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek. Bu festival, Üsküdar'ın ve Türkiye'nin mutfak kültürünü yansıtan benzersiz bir etkinlik olarak hafızalara kazınacak.