Üsküdar'da 12. Ordu Günleri için tanıtım etkinliği düzenlendi

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 16-19 Kasım'da düzenlenecek 12. Ordu Günleri dolayısıyla Üsküdar Sahili'nde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği koordinasyonunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) ve ilçe belediyeleri işbirliği ile düzenlenecek etkinlik dolayısıyla Üsküdar Sahili'nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi bandosu tarafından konser verildi.

Program kapsamında Ordu ve ilçelerine ait fındık çorbası, keşkek, mısır ekmeği, yahni, sütlaç, ayran çorbası, kuru fasulye, fındıklı baklava ile birçok yöresel yemek sergilendi ve meydanda toplanan vatandaşlara ikram edildi.

ORDEF Genel Başkan Yardımcısı ve organizasyon sorumlusu Sezer Turan, burada yaptığı açıklamada, bölgeye ait yöresel ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Ordu'nun çok güzel doğası ve tabiat alanlarının bulunduğunu aktaran Turan, "Yaylalarımız, mendereslerimiz, Ulu Göl, Çambaşı Kayak Merkezi, seyir terasımız ve birçok doğal güzelliğimiz var. Bu lokasyonları etkinlik alanının içerisinde oluşturduğumuz Ordu Kültür Sokağı’nda tanıtacağız." dedi.

Turan, etkinlik kapsamında ayrıca çocuklar için renkli yarışmalar, tiyatro gösterileri düzenleyip, onlara çeşitli hediyeler vereceklerini anlattı.