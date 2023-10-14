Üsküdar Tarihini ve Geleceğini Ele Alan Uluslararası Sempozyum Başladı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 2 günlük sempozyum, 165 bilim insanını bir araya getirerek Üsküdar'ın zengin tarihini ve parlak geleceğini masaya yatırdı. Yaklaşık 30 oturumun düzenlendiği bu etkinlik, Üsküdar’ın tarihi, kültürel ve sosyal gelişimini inceleyerek geleceğe dair yeni bir vizyon sunmayı amaçlıyor.

Sempozyum, Göksel Baktagir ve Letafet Türk Müziği Topluluğu'nun "Salacak'tan Kandilli'ye Üsküdar Kokan Ezgiler" adlı konseriyle başladı.

NABİ AVCI: Şehirler İnsanları İnşa Eder

Nabi Avcı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada şehirlerin ve insanların birbirini nasıl etkilediğine dikkat çekti. Avcı, "İnsanlar şehirleri imar eder, şehirler de insanları inşa eder. Bugünün dünyasında siz bir şehri yıkıyorsanız, o şehir de sizi yıkar." dedi.

HİLMİ TÜRKMEN: Üsküdar'ın Önemi

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Türkmen, Üsküdar’ın kadim bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, "20 yılda 12 sempozyum yaptık ve 25 ciltlik bir külliyat oluştu. Bu zenginlik elbette ki Üsküdar'ın zenginliğidir." şeklinde konuştu.

Türkmen: "Üsküdar'ımız Ülkemiz İçin Önemli Bir Stratejik Noktadır"

Türkmen, Üsküdar'ın Türkler için önemini vurgulayarak şunları ekledi: "Üsküdar, 1016-1017'den itibaren Türklerin ana yurdu, ata yurdu olmaya başlamıştır. 1071'de hedef, İstanbul'u fetih olarak belirlenmiş, işte o hedefin önsözü olarak Üsküdar ön plana çıkmıştır. Bu güzel şehrimizin böylesine tarihi bir yolculuğundan süzülen zenginliklerle bugüne gelmiş durumdayız."

Türkmen: “BM Habitat Dünya Şehirler Günü Üsküdar’da Yapılacak”

Türkmen, Ekim ayının sonunda gerçekleşecek olan Dünya Şehirler Günü organizasyonunu duyurarak şunları söyledi: "31 Ekim'de dünyada ilk defa bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Dünya Şehirler Günü organizasyonu gerçekleştirilecek. Bu yıl ana gündemimiz sıfır atık ve çevre olacak. Misafirlerimiz bu konuyu masaya yatıracak."

Avcı: "Şehirler İnsanları İnşa Eder"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Nabi Avcı, konuşmanın kalıcılığını sağlamak için gençlere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti ve şehirle insan arasındaki ilişkiyi vurguladı: "İnsanlar şehirleri imar eder, şehirler de insanları inşa eder. Siz bir şehri yıkıyorsanız, o şehir de sizi yıkar."

Sempozyumun açılışında, Göksel Baktagir ve Letafet Türk Müziği Topluluğu'nun "Salacak'tan Kandilli'ye Üsküdar Kokan Ezgiler" adlı mini konseriyle etkinlik başladı. Sempozyumda yaklaşık 30 oturum düzenlenecek ve 165 bilim insanı Üsküdar’ın tarihi, kültürel ve sosyal gelişimini incelerken, geleceğe yönelik yeni bir vizyon oluşturacak.