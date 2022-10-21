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ÜSKÜDAR SANAT VE MESLEK EĞİTİMİNDE İSTANBUL’DA ÖNCÜ ROL OYNUYOR

Hat sanatı, resim, oyuncak bebek yapımı, ebru, iğne oyası, tezhip, haber spikerliği, Fransızca, İngilizce ve Arapça gibi alanlarda eğitimlerin verildiği (Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursla rı) ÜSMEK Mimar Sinan Kurs Merkezi kapılarını açtı.

İSTANBUL 21.10.2022, 15:52
ÜSKÜDAR SANAT VE MESLEK EĞİTİMİNDE İSTANBUL’DA ÖNCÜ ROL OYNUYOR

Üsküdar Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK kurslarının 16. merkezi Mimar Sinan Mahallesi'nde açılarak eğitim faaliyetlerine başladı. ÜSMEK Mimar Sinan Kurs Merkezi'nde hayat boyu öğrenme faaliyetleri çerçevesinde hat sanatı, resim, oyuncak bebek yapımı, ebru, iğne oyası, tezhip, haber spikerliği, Fransızca, İngilizce ve Arapça gibi 15 alanda sanat ve mesleki eğitim kursları verilecek. Ayrıca 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz okul takviye kursu ve üniversite hazırlık kursu verilecek. Kurs merkezinin açılışı Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti. ÜSMEK merkezi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından eğitim faaliyetlerine başladı.

Hilmi Türkmen: “İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bizim Üsküdar Belediyesi olarak bir tarafta gençlere bir tarafta kadınlara yönelik eğitim merkezlerimiz var, işte onlardan bir tanesi de burası Mimar Sinan ÜSMEK binası, hem de akademi binası burası. Bu akademide gençlerimiz üniversiteye hazırlanıyor. Hafta içi ve hafta sonu devam edenler var. Tamamen ücretsiz, kimse bu kursa devam ediyor diye hiçbir ücret ödemeyecek. Burada arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Mimar Sinan Mahallesi bizim merkez mahallelerimizden. Üsküdar'ın her mahallesinden geliyorlar. Ders alıp soru çözüyorlar. Onlara 350 bin soruluk soru bankaları da hediye ediyoruz. İnşallah güzel bir çalışma döneminden sonra istedikleri üniversitelere giderler. Onlar için duamız budur ve bütün desteklerimizle yanlarındayız. Gençlerimiz ve kadınlarımız için ÜSMEK kursları önemli. Büyükşehir'in yaptığı İSMEK kursları ne yazık ki art arda kapatıldı. Biz İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik. ÜSMEK olarak Üsküdar'ın bütün mahallelerinde bunun şubelerini açarak hem kadınlara yönelik meslek edindirme kursları hem de gençlerimizin üniversite ve liseye hazırlanmaları için bir gençlik akademisi açmış olduk burada. Hem akademik ders var burada hem de genel manada psikolojik, kültür, rehberlik adı altında eğitim görüyorlar. Amacımız da bu zaten” dedi.

ÜSMEK kursiyerlerinden Arzu Taşkın ise açılışa ilişkin şunları söyledi:  “Ücretsiz olması bir kere çok büyük bir avantaj çünkü birçok workshoplar ev hanımlarının karşılayamayacağı meblağlarda olduğu için kaliteli öğretmenlerin bünyesinde bu eğitimleri alıyoruz, hocamız çok kıymetli. Eğitimi birinci sınıf aldığımı düşünüyorum kendi şahsım adına. Ücretli workshopta alacağım eğitimin, hocamız kat kat daha fazlasını veriyor. Gelmek isteyen bütün hanımlara şiddetle tavsiye ediyorum sadece bez bebek olarak değil diğer branş öğretmenlerimiz de gerçekten çok kıymetli ve değerli” dedi.

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