Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu
İSTANBUL 15.08.2022, 18:26
Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde 34 TN 2020 plakalı Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolda trafik tek şeride düştü.Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, 34 DAK 69 plakalı otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan 34 TN 2548 plakalı İETT otobüsü karşı karşıya geldi.
Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı.
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