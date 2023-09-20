Üsküdar Belediyesi, Habitat Dünya Şehirler Günü Etkinliği'ne Ev Sahipliği Yapıyor!

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi Başkanı olarak Birleşmiş Milletler'deki özel etkinlikte konuştu. Türkmen, 31 Ekim'de gerçekleşecek olan Dünya Şehirler Günü Buluşması'nın ev sahibi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Uluslararası Etkinlikte Türkiye Rüzgarı

Birleşmiş Milletler'in prestijli binasında, New York'ta düzenlenen bu özel etkinlikte Türkmen bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile beraber düzenlenen basın toplantısında, uluslararası arenada böylesine kritik bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın kıvancını dile getirdi.

Sürdürülebilir Şehirleşme Vizyonu

Habitat Dünya Şehirler Günü, sürdürülebilir şehirleşme konusunda global çapta bir bilinç oluşturma amacı taşıyor. Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi'nin bu vizyon doğrultusunda, şehri daha yaşanabilir kılmak adına büyük adımlar attığını vurguladı. Bu özel günün, şehirlerin sürdürülebilir geleceği adına kritik bir platform oluşturduğunu ve bu platformda deneyim ve başarıların paylaşılmasının önemini belirtti.

Sayın Emine Erdoğan'a Teşekkür

Dünya Şehirler Günü etkinlikleri sırasında sıfır atık ve çevre konularının ana temalar arasında olacağını belirten Türkmen, etkinliğin organizasyonundaki destekleri için Sayın Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Dünya Şehirler Günü'nde Hangi Konular Masaya Yatırılacak?

Etkinliğin ana teması "Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Geleceğin Finansmanı" olacak. Bu çerçevede, kentsel kalkınma finansmanı, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir ulaşım, sosyal uyum ve kapsayıcılık gibi konular ele alınacak. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, hükümetler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler ve özel sektörden gelen temsilciler bu etkinlikte bir araya gelecek.