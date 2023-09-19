Üniversiteye Maltepe Belediyesi'nin Kurslarıyla Hazırlandılar

MALTEPE’NİN GURURU OLDULAR

Merkezde sınava hazırlanan Arda Kuzey Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü, Asude Tüylü Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni, Burcu Zorlu Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ni, Mert Kaya İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi’ni, Ceydasu Direk İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği’ni, Nurşen Meşe Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi’ni kazandı.

Kursa devam eden öğrenciler mühendislik, hekimlik, siyasal bilimler ve kamu yönetimi başta olmak üzere farklı bilim dallarında meslek seçimleri yaptılar. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları için uzman eğitim kadrosuyla sene boyunca eğitim, sınav ve rehberlik hizmeti sunduklarını belirterek “Sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyduk. Bu başarıda büyük gayretleri olan öğretmenlerimize, velilerimize de gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

YENİ DÖNEM DERSLERİ BAŞLADI

Merkezde bu yıl 228 mezun ve 12. sınıf öğrencisi YKS’ye hazırlanıyor. Merkezde öğrencilere haftanın beş günü eğitim veriliyor. Gençler sınav dönemine kadar sosyal aktiviteler, mesleki tanıtım günleri ve sınav stres yönetimi içerikleriyle desteklenecek.