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Üniversiteye Maltepe Belediyesi'nin Kurslarıyla Hazırlandılar

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Üniversiteye Maltepe Belediyesi'nin Kurslarıyla Hazırlandılar
Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği kurslar sayesinde üniversite hayallerini gerçekleştirdi. Merkezde eğitim alan öğrenciler, YKS sınavında yüzde 87'lik bir başarı oranına ulaştılar. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, bu gençler Maltepe ilçesinin gururu oldular.

MALTEPE’NİN GURURU OLDULAR

Merkezde sınava hazırlanan Arda Kuzey Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü, Asude Tüylü Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni, Burcu Zorlu Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ni, Mert Kaya İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi’ni, Ceydasu Direk İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği’ni, Nurşen Meşe Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi’ni kazandı.

Kursa devam eden öğrenciler mühendislik, hekimlik, siyasal bilimler ve kamu yönetimi başta olmak üzere farklı bilim dallarında meslek seçimleri yaptılar. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları için uzman eğitim kadrosuyla sene boyunca eğitim, sınav ve rehberlik hizmeti sunduklarını belirterek “Sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyduk. Bu başarıda büyük gayretleri olan öğretmenlerimize, velilerimize de gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

YENİ DÖNEM DERSLERİ BAŞLADI

Merkezde bu yıl 228 mezun ve 12. sınıf öğrencisi YKS’ye hazırlanıyor. Merkezde öğrencilere haftanın beş günü eğitim veriliyor. Gençler sınav dönemine kadar sosyal aktiviteler, mesleki tanıtım günleri ve sınav stres yönetimi içerikleriyle desteklenecek.

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