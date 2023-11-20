Ümraniye'de yapımı süren Osmangazi Millet Bahçesi tanıtıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından basın mensuplarına Osmangazi Millet Bahçesi ve içerisindeki bölümler tanıtıldı.

Burada açıklama yapan Yıldırım, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde atıl durumdayken hizmete açtığı Dudullu Tepesi mesire alanında kurulduğunu söyledi.

Yıldırım, alan için hazırladıkları projeyi TOKİ'yle birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, "Burası biliyorsunuz millet bahçeleri konseptinde yapılan bir yer. İnşallah bütün etrafındaki düzenlemelerle birlikte 250 dönüme çıkarmış olacağız bu bölgeyi. Bu ihtiyaçlar, önemli ihtiyaçlar. Biz Ümraniye'nin merkezinde birinci millet bahçemizi açtığımızda vatandaşlarımız ciddi ilgi gösterdiler." diye konuştu.

Bazı bölümlerini hizmete aldıkları millet bahçesinin, kalan bölümlerini de zamanla açmayı planladıklarını aktaran Yıldırım, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretçiler için doğal gazlı 5 mangal alanı hazırlandı

Projedeki Millet Kütüphanesi gibi bazı bölümleri hizmete giren millet bahçesinde çocuk oyun alanları, restoran, spor sahaları, cami, meydan ve otopark bulunacak.

Projede ayrıca sanat akademisi, koku bahçesi ve koku yolu, seyir terası ve seyir kuleleri, 48 bisiklet istasyonu, 2 bin metreyi aşkın bisiklet yolu, 762 metrelik koşu parkuru, 9 kademeli şelale, özel peyzaj alanları ve geçiş köprüsü, hobi atölyesi, seralar, meyve bahçesi, 2 seyir kulesi, fotoğraf çekim alanı ile doğal gaz ile çalışan 5 mangal alanı yer alacak.