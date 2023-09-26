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Ümraniye'de yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

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Ümraniye'de yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta ilerleyen S.E. yönetimindeki 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta ilerleyen S.E. yönetimindeki 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcusu bulunmayan minibüsü yolun kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın soncu minibüs kullanılamaz hale geldi.

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