Ümraniye'de Beklenmedik Patlama: Rögar Kapağı Fırlayarak Yolu Göçertti

Ümraniye Muşmula Caddesi'nde, yerin altından gelen bir patlama sonucu rögar kapağının hızla fırlamasıyla yolda göçük oluştu. Olayın detayları şu şekildedir:

Patlamanın Sebebi Nedir?

Muşmula Caddesi'nde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yer altında bulunan kablolar patladı. Bu patlama sonucunda rögar kapağı fırlayarak caddede göçüğe sebep oldu. Patlamanın tam olarak hangi kablo veya sebepten kaynaklandığı henüz netlik kazanmamıştır.

Olaya Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, doğal gaz ve elektrik ekipleri hızla yönlendirildi. Ekipler, güvenlik önlemi olarak çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekerek alana müdahalede bulundu.

Gaz Kaçağı Endişesi

Doğal gaz ekipleri, rögar kapaklarında ve caddede yaptığı detaylı ölçümler sonucunda herhangi bir gaz kaçağına ulaşamadı. Bu durum, olası bir gaz sızıntısı tehlikesini ortadan kaldırdı.

Patlamanın Muhtemel Sebepleri

Elektrik ekipleri, ilk incelemelerini tamamladıktan sonra patlamanın olası sebebini açıkladı. Ekipler, yer altındaki elektrik ya da internet kablolarında meydana gelen yangının, içeride biriken gazın patlamasına yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.