Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi
Ümraniye'de seyir halindeyken arızalanarak motorundan dumanlar yükselen İETT otobüsü, ekiplerce tamir edildi.
İSTANBUL 17.07.2022, 19:57
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında seyreden, yolcusu bulunmayan 34 TN 2540 plakalı İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkmaya başladı.
Yol kenarında durdurulan otobüsten duman çıkmaya devam etmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Ekiplerin inceleme yaptığı otobüs, yol yardım ekiplerince tamir edildi.
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