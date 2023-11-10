Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Geceye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan, Cengiz Türkmen ile Belediye Başkan Danışmanı Erdal Kıskanç, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Esra İçöz’ün Seslendirdiği Şarkılar Yüreklere Dokundu

Sevilen sanatçı Esra İçöz, sahne performansı boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılardan; Selanik Türküsü, Yemen Türküsü, Vardar Ovası gibi eserleri seslendirdi. Sanatçının sahne performansı, salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın sanatçıya teşekkür plaketi takdim ederek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yıldönümünde, sevgi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, O'nun bize bıraktığı mirasa daha büyük bir aşkla sahip çıkıyoruz. Bugün, bizle