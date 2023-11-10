  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kartal
  4. Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Yayınlanma:
Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Sevdiği Şarkılarla Anıldı
Kartal Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85’inci yılında, Soğanlık Kültür Merkezi sahnesinde bir anma konserine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, sevilen sanatçı Esra İçöz, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Geceye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan, Cengiz Türkmen ile Belediye Başkan Danışmanı Erdal Kıskanç, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Esra İçöz’ün Seslendirdiği Şarkılar Yüreklere Dokundu

Sevilen sanatçı Esra İçöz, sahne performansı boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılardan; Selanik Türküsü, Yemen Türküsü, Vardar Ovası gibi eserleri seslendirdi. Sanatçının sahne performansı, salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın sanatçıya teşekkür plaketi takdim ederek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yıldönümünde, sevgi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, O'nun bize bıraktığı mirasa daha büyük bir aşkla sahip çıkıyoruz. Bugün, bizle

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi!. 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbul'da elektrik kesintisi!. 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
Evde Fizik Tedavi hizmeti hastalara umut oluyor
Evde Fizik Tedavi hizmeti hastalara umut oluyor
Kuştepe Zeminaltı Otoparkı ve Futbol Sahası'nın temeli atıldı
Kuştepe Zeminaltı Otoparkı ve Futbol Sahası'nın temeli atıldı
9 Kasım'da İstanbul'da 16 ilçede elektrik yok ! İstanbullular saatlerce karanlıkta kalacak
9 Kasım'da İstanbul'da 16 ilçede elektrik yok ! İstanbullular saatlerce karanlıkta kalacak
İstanbul'da Asayiş Uygulamasında 557 Zanlı Gözaltına Alındı
İstanbul'da Asayiş Uygulamasında 557 Zanlı Gözaltına Alındı
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı