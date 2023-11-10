Ulu Önder Atatürk, 10 Kasım’da Kartal'da Özlem Ve Minnetle Anıldı

Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Müh. Alb. Dr. Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen Cumhuriyet Savcısı Recep Osoydan, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yönetimleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anlatan konuşmalarla başladı. Ardından kamu kurumları yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin Atatürk Anıtı’na sunduğu çelenkler ile program devam etti.

Saatler 9’u 5 geçe ise Kartal’da adeta hayat durdu. Sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçen binlerce vatandaş yoğun duygu seli altında Ata’yı andı. 7’den 77’ye tüm Türkiye’de olduğu gibi Kartal’da da özlem ve minnetle saygı duruşu gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Çelenk töreninin ardından Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde 10 Kasım Anma Töreni gerçekleştirildi. Buradaki törende Mehmet Hilmi Altay İlkokulu öğrencilerinin yaptığı ve Ulu Önder Atatürk’ün büyük bir fotoğrafının kare kare oluşturulmasıyla hazırlanan gösteri ile Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği drama gösterisi ayakta alkışlandı. Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.