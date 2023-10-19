Ukraynalı Kniga: Dünya birbirine kardeş olsun

Aleksandr Kniga, “Beni Rus askerleri tutuklamıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Avrasya Tiyatrolar Birliği’ne üye 30 ülkenin girişimleriyle kurtarıldım. Sanat savaşın da üstesinden geliyor. Savaş bitsin, dostluk olsun, dünya birbirine kardeş olsun.” dedi.

Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı, Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga, 5. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali kapsamında jüri başkanı olduğu festival için Maltepe’ye geldi. Festival sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı sırasında müdürü olduğu tiyatrodan Rus askerlerince kaçırılan ve tutuklanan Kniga, o süreci anlattı. Kniga, “Ben, Herson Müzikal Akademik Tiyatro’nun direktörü ve müdürüyüm. Hem de Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin başkanıyım. Evet, savaş kötü bir şeydir. Savaş, sanata da kötü etki ediyor. Bunu benim örneğimde görebiliriz. Bir sanatçı olduğuma bakılmaksızın beni Rus askerleri kaçırdı. Birkaç gün tutuklu kaldıktan sonra Başkan Ali Kılıç ve onun bbaşkanlığında kurulan ve 30’a yakın Avrasya Tiyatrolar Birliği üye ülkeleri girişimde bulundular. Bu girişim sonucu beni serbest bıraktılar. Bununla demek istiyorum ki sanat ve tiyatronun gücü bazen savaştan da güçlü olabiliyor. Sanat galip geliyor.” dedi.

“AZAP ÇEKMEK İÇİN DÜNYAYA GELMİYORUZ”

Maltepe’den tüm dünyaya barış mesajı da veren Kniga sözlerini şöyle noktaladı: “Açıktır ki bugün dünyamızın birçok yerinden savaş oluyor. Ukrayna-Rusya savaşında Rusya tarafından topraklarımız işgal edildi. Savaşla birlikte çocuklarımız çok kötü durumda kaldı. Böyle bir durumda biz Avrasya Tiyatrolar Birliği olarak diplomasi yürütüyoruz. Yani dünyada savaş olmasın; savaş her daim kötülük ve ölüm getiriyor. Onun yerine çocuklarımızın yüzü gülmeli, kadınlarımız sevinmeli. Çünkü dünya böyledir. Herkes sevinmeli. Onun için dünyaya geliyoruz; azap çekmeye, kötü günler görmeye gelmiyoruz. Onun içindir ki biz birlik olarak talep ediyoruz ki savaş bitsin, dostluk olsun, dünya birbirine kardeş olsun.”