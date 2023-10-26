UKOME'den İstanbul'lulara Müjde: İstanbul'da Toplu Ulaşım Ödemelerinde Büyük İndirim!

İstanbul'da toplu ulaşıma kredi kartıyla ödeme kolaylığı getirilirken, bu ödemelerde önemli bir indirim de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son kararına göre, kredi kartıyla yapılan toplu taşıma ödemelerinde önemli bir indirim oranı belirlendi.

Kredi Kartıyla Ödeme İndirimi Nedir?

UKOME'nin son toplantısında, toplu taşıma araçlarına kredi kartıyla ödeme yapılması durumunda yeni tarifeler belirlendi. Bu tarifeye göre; otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında ödenen ücret 30 liradan 20 liraya, metrobüs için ise 60 liradan 40 liraya düşürüldü. Bu, yüzde 33,33'lük bir indirim anlamına gelmektedir.

Tarife Değişikliğinin Başlama Tarihi

Yeni tarife değişikliğinin uygulanmasına başlanacak tarih 1 Kasım olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren kredi kartıyla toplu taşıma ödemelerinde belirtilen indirimler aktif hale gelecek.

Taksi Taşımacılığına Yenilikler

Toplu ulaşımdaki bu indirim dışında, taksi taşımacılığıyla ilgili de yeni kararlar alındı. Minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazananlar için plaka satma şartı 3 yıl süreyle kaldırıldı. Ayrıca, dönüşümünü gerçekleştirmeyen hak sahiplerine yılbaşına kadar ek süre tanındı.

UKOME Toplantısında Yaşanan Tepkiler

UKOME toplantısı sırasında, bazı minibüs ve taksi dolmuş sahipleri, 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazanmalarına rağmen kar elde edemediklerini belirtti. Bu grup, 4+1 taksi uygulamasının tekrar başlatılmasını talep etti. Toplantıya girmeye çalışan bu grupla güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.