  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. UKOME'den İstanbul'lulara Müjde: İstanbul'da Toplu Ulaşım Ödemelerinde Büyük İndirim!

UKOME'den İstanbul'lulara Müjde: İstanbul'da Toplu Ulaşım Ödemelerinde Büyük İndirim!

Yayınlanma:
UKOME'den İstanbul'lulara Müjde: İstanbul'da Toplu Ulaşım Ödemelerinde Büyük İndirim!
İstanbul'da toplu ulaşıma kredi kartıyla ödeme kolaylığı getirilirken, bu ödemelerde önemli bir indirim de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son kararına göre, kredi kartıyla yapılan toplu taşıma ödemelerinde önemli bir indirim oranı belirlendi.

İstanbul'da toplu ulaşıma kredi kartıyla ödeme kolaylığı getirilirken, bu ödemelerde önemli bir indirim de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son kararına göre, kredi kartıyla yapılan toplu taşıma ödemelerinde önemli bir indirim oranı belirlendi.

Kredi Kartıyla Ödeme İndirimi Nedir?

UKOME'nin son toplantısında, toplu taşıma araçlarına kredi kartıyla ödeme yapılması durumunda yeni tarifeler belirlendi. Bu tarifeye göre; otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında ödenen ücret 30 liradan 20 liraya, metrobüs için ise 60 liradan 40 liraya düşürüldü. Bu, yüzde 33,33'lük bir indirim anlamına gelmektedir.

Tarife Değişikliğinin Başlama Tarihi

Yeni tarife değişikliğinin uygulanmasına başlanacak tarih 1 Kasım olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren kredi kartıyla toplu taşıma ödemelerinde belirtilen indirimler aktif hale gelecek.

Taksi Taşımacılığına Yenilikler

Toplu ulaşımdaki bu indirim dışında, taksi taşımacılığıyla ilgili de yeni kararlar alındı. Minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazananlar için plaka satma şartı 3 yıl süreyle kaldırıldı. Ayrıca, dönüşümünü gerçekleştirmeyen hak sahiplerine yılbaşına kadar ek süre tanındı.

UKOME Toplantısında Yaşanan Tepkiler

UKOME toplantısı sırasında, bazı minibüs ve taksi dolmuş sahipleri, 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazanmalarına rağmen kar elde edemediklerini belirtti. Bu grup, 4+1 taksi uygulamasının tekrar başlatılmasını talep etti. Toplantıya girmeye çalışan bu grupla güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da Taksi Sürücüleri İçin Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri
İstanbul'da Taksi Sürücüleri İçin Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri
Küçükçekmece'de 100.Yıl Etkinlikleri Başladı
Küçükçekmece'de 100.Yıl Etkinlikleri Başladı
​​​​​​​Sarıyer Belediyesi'nde en düşük maaş 26 bin oldu
​​​​​​​Sarıyer Belediyesi'nde en düşük maaş 26 bin oldu
Çocuklar İmamoğlu'nun Çevresini Sardı
Çocuklar İmamoğlu'nun Çevresini Sardı
Kartal'da Cumhuriyet Kadınları Bir Araya Geldi
Kartal'da Cumhuriyet Kadınları Bir Araya Geldi
Sarıyer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılı kutlamaları başladı
Sarıyer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılı kutlamaları başladı
Fetih Suresiyle İstanbul Camilerinden Filistin'e Dayanışma
Fetih Suresiyle İstanbul Camilerinden Filistin'e Dayanışma
İstanbul'daki Gençler, Cumhuriyet'in 100. Yılında Tarihi Bir Başarıya İmza Attı
İstanbul'daki Gençler, Cumhuriyet'in 100. Yılında Tarihi Bir Başarıya İmza Attı