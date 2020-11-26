Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İklim değişikliği masaya yatırıldı kerki production ve solfej organizasyon sıla konser gülpınar koronavirüs
Demir Grup Sivasspor, Avrupa'da ikinci galibiyetini aldı
Demir Grup Sivasspor, Avrupa'da ikinci...
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek...
Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri başlıyor
Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla...
Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ve Katar arasında 10...
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

UKOME'den okul servis ücretlerine düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerinde okulların durumuna göre yeni düzenleme yapıldı.

UKOME'den okul servis ücretlerine düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öğrenci Servis Ücretleri Tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif de toplantıda ele alındı.

24 Eylül’de yapılan UKOME toplantısında yüzde 11,5'lik zam kabul edilmiş ve önümüzdeki aylarda esnaf ve vatandaşların karşı karşıya gelmemesi için tekrar bir düzenlemeye gidilebileceği belirtilmişti.

Okulların durumuna göre düzenleme

Yeni düzenlemeye göre okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90’ı olarak ücretlendirilmesi teklif edildi.

Teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Eylül ayındaki toplantıda ücretlere yüzde 11,5 zam yapılmış en kısa mesafe 271 TL olmuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.