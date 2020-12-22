Ücretsiz internet için İstanbullunun gözü BTK'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WiFi hizmeti vermeye devam edebilmek için, frekans kiralama süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK), 30 Kasım ve 21 Aralık’taki iki ayrı dilekçe gönderdi.

WiFi hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için hayati öneme sahip frekans, 2017 yılında İBB’ye tahsis edilmişti. İBB, mevcut frekansı kullanarak Yenikapı – Hacıosman Metrosu’nda 44, metrobüs hattında 41 olmak üzere toplam 85 baz istasyonu ve 335 el terminali kurdu.

BTK, ay sonunda süresi dolacak frekansın uzatılmasıyla ilgili resmi bir cevap vermedi. Ancak, İBB WiFi kullanan 4 milyon İstanbullu ve metroda internet kullanmak isteyen binlerce yolcu, kiralama süresinin uzatılmasını bekliyor.

Frekans süresinin uzatılmaması durumunda; 4 milyon vatandaş artık İBB WiFi üzerinden ücretsiz internet kullanamayacak. Bütün altyapısı hazır olan metroda internet kullanımı hayal olacak. İBB’nin yaptığı 20 milyon liralık yatırım boşa gidecek. Belediyenin internet hizmetlerinin devam edebilmesi için 25 milyon lira bedelle alternatif yatırım yapması gerekecek. Böylece, toplam 45 milyon liralık kamu kaynağı heba olacak.

Öte yandan, bütün dünyayı sarsan Covid -19 salgını nedeniyle bütün bu yatırımların hızlıca yapılması mümkün görünmüyor. Ne zaman sona ereceği belli olmayan pandemi sürecinde, İBB hizmetlerinin aksamaması ve İstanbulluların ücretsiz internet hizmetinden yararlanmaya devam etmesi ise, vatandaşların kamuya duyduğu güveni güçlendirecek.