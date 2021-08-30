Tuzla’da “ZAFER” birlik ruhuyla kutlandı

İSKENDER ÖZSOY

Kutlamalar, Tuzla’da faaliyet gösteren 90 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu platformun başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada’nın konuşmasıyla başladı.

Özpağada şöyle konuştu:

“Bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük zaferinin 99. yıldönümüdür. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek yeni bir yol çizişinin ifadesidir. Bu zaferle vatan toprakları kurtulmuş; modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yolu açılmıştır.”

Kutlama etkinlikleri okulların gösterileri ve müzik dinletilerinden sonra halkın da katılmasıyla İzmir Marşı okunarak sona erdi.