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Tuzla’da Velidedeoğlu’na vefa

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Tuzla’da Velidedeoğlu’na vefa
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun Tuzla’da 1960-1992 yılları arasında yaşadığı ve bazı kitaplarını yazdığı evin girişine anı plaketi yerleştirildi.

Türkiye’nin öncü anayasa hukukçularından, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu ve onursal genel başkanı Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun Tuzla’da 1960-1992 yılları arasında yaşadığı ve bazı kitaplarını yazdığı evin girişine Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Tuzla Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sevgi Sümer’in girişimiyle anı plaketi yerleştirildi. Velidedeoğlu’nun torunu Hıfzı Haluk Dedeoğlu’nun dedesini anlatan konuşmasında sonra Sevgi Sümer ve ADD Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada açılış kurdelesini kesti. Etkinliğe CKD Tuzla Şubesi Başkanı Cevher Kılıç, Tuzla Rumeliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Bülent Karakurt, CHP Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Akköse, Postane Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 16 yaşındayken TBMM’nin Evrak ve Resmi Dairelerarası Yazışmalar kaleminde memur olarak görev yapan, ilk mecliste de katip olarak çalışan Cumhuriyet gazetesinin 50 yıllık yazarı Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 24 Şubat 1992 tarihinde vefat etmişti.

(FOTOĞRAF: İSKENDER ÖZSOY)

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