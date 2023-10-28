Tuzla'da gecekonduda yangın çıktı
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Tepeören Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki bir gecekondu da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tuzla'da bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Tepeören Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki bir gecekondu da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tuzla'da bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gecekonduda yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.
İstanbul