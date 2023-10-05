Tuzla’da ÇEDES’e tepki

Dernek başkanı Cevher Kılıç’ın okuduğu açıklamada “Millî Eğitim Bakanlığı’nın milli eğitimimizin temel esaslarını yok sayan ve bu esaslarla çelişen uygulamalarını ve bunların da hak ve özgürlükler kılıfı altında savunulmasını Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak kınıyoruz.” denildi.

ÇEDES’in milli eğitimi dinselleştirme projesi olduğu savunulan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“ÇEDES Projesi’nde, manevi danışman adıyla okullarda görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı, Kur’an kursu hocaları tarafından öğrencilere değerler eğitimi verilecektir. Değerler eğitimi ne zaman din eğitimi olmuştur da bunları öğretmek din görevlilerine düşmüştür? Cumhuriyet kültürümüzün manevi kazanımlarını pekiştirecek olanlar manevi danışman diye görevlendirilen imamlar, vaizler, Kur’an kursu hocaları mıdır?

GERGİNLİK YAŞANACAK

ÇEDES açıkça, ilkokul-lise arası 19 milyonu aşkın öğrencinin eğitimini dinselleştirme projesidir. ÇEDES yüzünden okullarda gerginlikler yaşanması muhtemeldir. Toplumumuzda var olan kutuplaşmayı bir an önce ortadan kaldırmak gerekirken, ÇEDES ile yeni bir çatışma alanı yaratılması büyük hatadır. Milli eğitimin dindar nesil yetiştirme alanı olmadığı artık kabul edilmelidir. Milli Eğitim Bakanı, ÇEDES projesini iptal etmeli, değerler eğitimini kendi yetkisinde olan milli eğitim içinde, anayasa ve yasalara uygun amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemelidir.

Ayrıca, öğrenci andından rahatsız olanların hükmüne son verilmelidir.

Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorluklar, iç ve dış tehditler göz önüne alındığında öğrenci andının okullarda okutulması zorunluluk derecesinde önem kazanmıştır. Çocuklarımıza başı dik olarak “Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyebilmenin özgürlüğünü vermeliyiz.”

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CKD’nin basın açıklaması Tuzla Anadolu Lisesi’nin önünde dernek başkanı Cevher Kılıç tarafından okundu.

İSKENDER ÖZSOY