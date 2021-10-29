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Tuzla’da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 98. yılı İstanbul’un Tuzla ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Resmi törenin ardından Sivil Toplum Kuruluşları Tuzla Platformu’yla Tuzla Rumeliler Derneği’nin (TURUD) ayrı ayrı düzenledikleri Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama etkinliklerine “cumhur”un ilgisi büyüktü..

Tuzla’da 29 Ekim coşkusu

İSKENDER ÖZSOY

Platformun sahil tören alanından düzenlediği etkinlik Evora Sanat’ın halk oyunları gösterisiyle başladı.

Ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi ve Platform Başkanı Şengül Özpağada konuştu. 

Özpağada “Azim ve inançla mücadelelerini sürdüren, imkansızlıklardan yeni imkanlar yaratarak bizlere Cumhuriyet’i armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı kutlu olsun.” dedi.

Kutlama. etkinliğe katılan okulların gösterilerinden sonra havai fişek gösterisiyle sona erdi.

TURUD’un dernek binası önünde düzenlediği etkinlikte de Lüleburgazlı zurnacı Küçük Hasan ekibinin çaldığı Rumeli havaları eşliğinde halk oyunları oynandı. 

Etkinliğe Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı’la Tuzla Emniyet Müdürü Mehmet Yaşar Zehir katıldı.

Etkinlikte katılımcılar zerde pilav ikram edildi.

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