Tuzla Tahaffuzhanesi’nde tarihi gün

YENİGÜN HABER MERKEZİ / TUNÇ TÜZMEN

İTÜ Denizcilik Fakültesi yerleşkesindeki Tuzla Tahaffuzhanesi, LMV’nin girişimleri sonucu 128 yıllık tarihinde- 30 Ocak mübadelenin yıldönümü ziyaretleri hariç- ilk kez mübadillerin ve halkın ziyaretine açıldı.

LMV yöneticilerinin dekan Prof. Dr. Özcan Arslan’la yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine ziyarete açılan tahaffuzhaneyi konuklara gazetemizin muhabirlerinden İskender Özsoy gezdirdi.

Uzun zamandır tahaffuzhane hakkında araştırmalar yapan Özsoy hem özel bölümde, hem de konferans salonda ziyaretçilere tahaffuzhanenin kuruluşu ve mübadele günlerindeki işlevi hakkında bilgi verdi.

Mübadil kuruşları tarafından büyük ilgi gören ziyarete LMV Başkanı Ümit İşler, LMV Genel Sekreteri Esat Ergelen, Sadrettin Soylu, Belgin Çallıoğlu, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut ve üyeleri, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu ve sekter Koray Çapa’yla üyeleri, Kartal Rumeli Mübadilleri Derneği Başkanı Kadriye Seyhun ve üyeleri, Büyük Mübadele Derneği yönetim kurulu üyeleri, Pendik Rumeli ve Yanyalılar Kültür Derneği Onursal Başkanı Asım Renda’yla çevre ilçelerden gelen kalabalık bir ziyaretçi grubu katıldı.

Lozan Mübadilleri Vakfı’nın 100. yılı anma etkinlikleri vakıf korusunun 19 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de verdiği konserle başlamıştı.