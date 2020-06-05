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Tuzla, “kutlu gün”ü unutmadı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Haziran 1928 tarihinde Tuzla'ya ilk kez gelişinin 92. yıl dönümü dün Sivil Toplum Kuruluşları Tuzla Platformu tarafından törenle kutlandı.

Tuzla, “kutlu gün”ü unutmadı

İSKENDER ÖZSOY

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Platform Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada konuşmasında 5 Haziran 1928’in Tuzla’nın tarihine altın harflerle kazındığını söyledi.

Özpağada şöyle konuştu:

“Bugün, bize bir vatan armağan eden ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Haziran 1928 tarihinde Tuzla’ya ilk kez gelişinin 92. yıl dönümü. Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini ateşlemek için 16 Mayıs 1919’da Samsun’a gidişinden sonra ikinci İstanbul, ilk Tuzla ziyaretinde Atatürk istasyonda aralarında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve yaveri Salih Bozok’un da olduğu bir heyet tarafından görkemli törenle karşıladı. Önce özel vagonunun sahanlığından vatandaşları selamlayan, ardından vagondan inerek kendisini karşılayan heyetle askeri birliği ve istasyonda bekleşen halkla öğrencileri bir kez daha selamlayan Mustafa Kemal onlarla sohbet etti. Atatürk’ün Tuzla’ya, Tuzlalıların da Atatürk’le buluştuğu bu “kutlu gün” Tuzla’nın tarihine altın harflerle yazıldı.”

Anma törenine platforma üye STK’lerin başkan ve temsilcileriyle siyasi parti başkan ve temsilcileri katıldı.

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