TÜRKİYE’NİN TÜM YÖRESEL LEZZETLERİ ÜSKÜDAR’DA BULUŞTU

Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki yöresel lezzetlerin damga vuracağı bir festivale imza atıyor. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki mutfakların demirbaşı olan yöresel lezzetler, Harem Meydanı’nda kurulan alanda Yöresel Lezzetler Festivali’nde sergileniyor.

81 ilin yöresel lezzetleri İstanbullulara sunulurken yerel sanatçılar da konserleriyle bu lezzetlere eşlik edecek. Katılımın ücretsiz olduğu festival sıra dışı sunumları ve ikramlarıyla oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen stantları dolaşarak yöresel lezzetlerin tadımını yaptı. Harem Meydanında kurulan alan 5 gün boyunca İstanbulluları misafir edecek.

“Anadolu’nun bereketinin kokusuyla deniz kokusu birbirine karıştı”

“Bugün Üsküdar’da Türkiye’yi ve Anadolu’yu yaşıyoruz. İnanılmaz güzellik, bereket, coşku ve lezzet var. Tüm Türkiye’nin tadı Harem’de buluştu. Türkiye’nin tadı diyoruz ve burada 81 ilimizden her yörenin yöresel ürünleri, topraktan çıkan ürünleri alarak burada vatandaşlarımıza sundular. Her ilimizin yöresel ürünleri burada. Harem’de, Anadolu’nun bereketinin kokusuyla deniz kokusu birbirine karıştı. Hayırlı olsun diyoruz, bütün hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Sadece Üsküdarlılar değil tüm İstanbulluları Harem’e bekliyoruz. Pazar günü de dahil hafta sonu da etkinliğimiz devam edecek” dedi.

Üsküdar Yöresel Günler etkinliğinin hemen her ilden İstanbul’daki hemşehrilerin burada buluşmalarını sağladığını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şölenin bir diğer özelliğini de şöyle açıkladı:

“Biliyorsunuz pandemi döneminde zor bir süreç geçirdik. Evlerimizden dışarıya çıkamadık. Sağlığın, sağlıklı beslenmemin ne kadar önemli olduğunun bir kere daha farkına vardık. Haremdeki bu etkinliğimizin en önemli özelliklerinden biri de sergilenen ve gelenlere sunulan ürünlerin tamamen organik ve katkı maddesiz hazırlanmış olmaları. Hepsi doğal, hepsi katkı maddesiz. Ve hemen hemen hepsi de el yapımı ürünler. Trabzon’dan tereyağı, Kars’tan kaşar peyniri, Afyon’dan sucuk ve kaymak, Kastamonu’dan Taşköprü sarımsağı, Bingöl’den, Siirt’ten bal ve aklınıza gelebilecek her türlü yüzlerce yöresel ürün burada yer alıyor. Üsküdar ve İstanbul’daki hemşehrilerimiz katkısız doğal ve çoğu da organik olan bu ürünleri hem tadabilirler hem de en uygun fiyatlarla alıp evlerine götürebilirler.”