Türkiye'nin Önde Gelen Sinema Eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan İçin Düzenlenen Anma Programı

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, Türk sinema dünyasının değerli kalemlerinden biri olan Cüneyt Cebenoyan'ı anacak özel bir programla 30 Eylül 2023 Cumartesi günü kapılarını açıyor.

Sinemaseverleri Bekleyen Özel Anma Etkinlikleri

2019'da yaşanan talihsiz trafik kazasıyla aramızdan ayrılan usta sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı bir organizasyonla anılacak. Türkiye sinemasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Cebenoyan için seçilen üç özel film bu özel günde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Gösterimde Olacak Filmler:

"Kerr" (Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu): Polisiye ve korkunun harmanlandığı, karanlık mizahın hakim olduğu bu film, izleyenleri kendine hayran bırakacak. "Suna" (Yönetmen: Çiğdem Sezgin): Özgür bir kadının yaşam öyküsünün ele alındığı bu film, duygusal yoğunluğuyla dikkat çekiyor. "Çatlak" (Yönetmen: Fikret Reyhan): Borcun yüklediği ahlaki çatışmanın etkileyici bir şekilde anlatıldığı bu film, izleyicilerini derinden etkileyecek.

Gösterimler sonrası, filmlerin yaratıcıları ve Cebenoyan'ın dostlarıyla düzenlenen özel bir söyleşi de programın önemli kısımlarından birini oluşturuyor.

Cüneyt Cebenoyan'ın Anısına Özel Kitap

Cebenoyan'ın Açık Radyo'da sunduğu "Erguvani İstimbot" programındaki sohbetlerinin derlemesine yer verilen kitap, kısa bir süre önce Doğan Kitap etiketiyle okurlarla buluştu. Kitap satışlarından elde edilen gelir, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları için Bütün Çocuklar Bizim Derneği'ne bağışlanacak.

Anma Programının Detayları

13.00 : "Kerr" film gösterimi

: "Kerr" film gösterimi 15.00 : "Suna" film gösterimi

: "Suna" film gösterimi 17.00 : "Çatlak" film gösterimi

: "Çatlak" film gösterimi 18.40: Filmlerin yönetmenleriyle gerçekleştirilecek söyleşi

Bu özel günde tüm sinemaseverler Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde Cüneyt Cebenoyan'ı anacak, duygusal anlar yaşayacak.