Türkiye’nin en havalı semtindeki köşk ilgi odağı oldu

40 semtin yer aldığı listeye Türkiye’den sadece İstanbul’daki Arnavutköy semti girdi. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.

Dünyanın en havalı semtlerinden olan Arnavutköy, mahalle kültürünün yanı sıra sahip olduğu tarihi yapılarla da ön plana çıkıyor. Arnavutköy’ün listeye girmesiyle semte taşınmak isteyenlerin sayısı da arttı. En çok ilgiyi ise 5 katlı tarihi köşk çekiyor.

Tarihi öneme sahip

Arnavutköy gibi özel bir semtin en güzel yapısı olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Osmanlı dönenimde haremlik olarak da kullanıldığı biliniyor. Öte yandan Erol Evgin, Barış Manço’nun TRT için bayram reklamları çektiği bir yer. Yani dış güzelliğinin yanı sıra tarihi öneme de sahip bir yapı” dedi.

Boğazı görüyor

Köşkün özellikleri hakkında bilgi veren Evrim Kırmızıtaş Başaran “100 yıllık köşk, Bebek Parkı’na 1.4 kilometre, Arnavutköy İskelesi’ne ise 300 metre uzaklıkta. 5 katlı köşkün, 4 odası, 2 salonu, 5 banyosu, 3 mutfağı bulunuyor. Toplam brüt kapalı alanı 525 metrekare. Ayrıca 100 metrekare de bahçesi var. Binada üst dubleks dairenin her 2 katı da boğaz manzarasına sahip. Çatı katından iki köprü de görülebiliyor. Köşk için talep edilen ücret ise 34 milyon TL” diye konuştu

Yabancıların ilgi odağı

Arnavutköy’ün en havalı semtler listesine girmesiyle yabancılar arasında Arnavutköy’de gayrimenkul arayışının arttığını belirten Başaran, “Yerli müşterilerimiz dışında yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Yabancı danışanlarımız özel bir semtte, çok özel bir köşkte oturmanın hayalini kuruyor. Özellikle de Orta Doğu’dan talep çok” diye konuştu.