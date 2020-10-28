TÜRKİYE İLK ATATÜRK HOLOGRAMIYLA 29 EKİM’DE BULUŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkan Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından bir ilke daha imza atacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hologramını Türkiye ile buluşturacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında bir yandan Atatürk’ün düşünsel mirasına sahip çıkarken, diğer yandan da kutlamaların görsel boyutuna önemli bir zenginlik katacak.

Haliç Kongre Merkezi’nde Mustafa Kemal hologramına yer verilerek gerçekleştirilecek programın teması “Cumhuriyet Atatürk’tür” olacak. Hazırlanan platform üzerinde İstanbulluların karşına çıkacak Atatürk hologramı, kendi sesinden Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk 10 yılında yaşananları çözümlediği Nutuk adlı yapıtından bölümler okuyacak. Programda üç dakika sürecek bu bölüm, sadece kutlamalara düşünsel bir derinlik katmayacak, aynı zamanda başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye eşine az rastlanır anlar yaşatacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla yâd edecek.

5 NOKTADA 12 KAMERA VE 3 DRONE İLE CANLI YAYIN

İBB, bu yıl da 29 Ekim’i, Cumhuriyet utkusuna layık bir şekilde kutlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği ilk yıl, 2 gün süren kutlamalar bu kez 4 güne uzatılacak. Etkinlikler, genel olarak çevrimiçi olacak ve pandemi önlemleri çerçevesinde yaşama geçirilecek. Bir sahnede senfoni orkestrası yer alırken 4 farklı mekânda da ışık şovları ve mapping gösterimleri düzenlenecek. Beş noktada yapılacak canlı yayın için 123 kamera ve 3 drone çalışacak. Böylece hem toplumsal değerler diri tutulacak hem de yurttaşlar, ayrım yapılmaksızın ulusal çıkarlar etrafında birlik ve beraberlik içinde birbirine kenetleneceği bir ortam oluşturulacak.

PROGRAM İBB’NİN RESMİ HESAPLARINDAN İZLENEBİLECEK

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 19.24’te Haliç Kongre Merkezi’nde başlayacak. Program, İBB Başkanı, İBB ve İBB TV’nin sosyal medyadaki resmi hesaplarından çevrimiçi izlenebilecek. Programda, sırasıyla Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’ndeki ışık şovları ve mapping gösterimleri yer alacak.

HALİÇ SU PERDESİ KUTLAMALARA RENK KATACAK

Kutlamalara ayrı bir renk katacak olan Haliç Su Perdesi’nde “Cumhuriyet Cesarettir”, İBB Saraçhane Binası’nda “Cumhuriyet Mücadeledir”, Bozdoğan Kemeri’nde “Cumhuriyet Özgürlüktür” ve Kız Kulesi’nde “Cumhuriyet Gelecektir” başlıklarında gerçekleştirilecek mapping gösterimleri, Yetkin Dikiciler’in sesinden dinlenecek.

KAPANIŞTA 60 KİŞİLİK ORKESTRA

Kapanışını 60 kişilik bir orkestranın 10. Yıl Marşı ile yapacağı programın ışık ve mapping gösterimleri, 20.30 – 21.30 – 22.30 ve 23.30 saatlerinde Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde tekrar edilecek.

ETKİNLİKLER 4 GÜN SÜRECEK

Cumhuriyet coşkusunun birbirinden renkli gösterilerle devam edeceği 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahilleri ışık gösterileriyle donatılarak İstanbul’un semaları renkli görüntülere tanık olacak.

ATATÜRK’ÜN YAŞAMI TİYATRO İLE ANLATILIYOR

Ayrıca, Atatürk ve Cumhuriyete giden yolun öyküsünün saygıyla anımsanması için 22 Ekim'de özel bir tiyatro turnesi başlatıldı. Pınar Ayhan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam öyküsünü anlatan müzikal belgeseli “Kemâl”in son gösterim tarihi 30 Ekim. Bu süreçte yapıt, sırasıyla Beylikdüzü, Ümraniye, Bakırköy, Sultanbeyli, Sarıyer, Küçükçekmece, Harbiye ve Maltepe’de izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Küçükçekmece belediyelerinin sahnelerinde, pandemi koşullarına uygun olarak sahnelenen “Kemâl”in tüm gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

29 EKİM MARŞI YENİDEN SESLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz yıl İBB Başkanı İmamoğlu’nun şefliğinde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın çaldığı 29 Ekim Marşı, bu yıl yeni isimlerle seslendirilecek. Söz ve bestesi Ali Altay’a ait olan eser, Cumhuriyet Bayramı’nda İmamoğlu ve İBB’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.