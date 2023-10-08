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Türk Kızılay İstanbul Şubesi sağlıklı yaşam için yürüdü

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Türk Kızılay İstanbul Şubesi sağlıklı yaşam için yürüdü
Türk Kızılay İstanbul Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında Kadıköy'den Maltepe'ye yürüyerek, sağlık yaşama dikkati çekti. Etkinliğe Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanı Kadem Ekşi ile gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay İstanbul Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında Kadıköy'den Maltepe'ye yürüyerek, sağlık yaşama dikkati çekti. Etkinliğe Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanı Kadem Ekşi ile gönüllüler katıldı.

Maltepe Kaymakamı Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, Kızılayın zor zamanlarda vatandaşların yardımına koşan tarihsel kurum olduğunu söyledi.

Kızılayın bu yürüyüşle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Tiryaki, "Hem kendi markasının tanınırlığını vatandaşlara duyurmak hem de modern yaşantımızda yorulan vatandaşlarımızın spora ilgisini çekebilmek amacıyla geleneksel hale getirdiği bu yürüyüşü Maltepe sahilindeki etkinlik alanına kadar Kızılay çalışanlarımız yapıyor." dedi.

Kadem Ekşi ise sağlıklı bir yaşam için yürüdüklerini anlatarak, "Obeziteye son' diyoruz, İstanbul'da tüm yurttaşlarımızı yürümeye koşmaya davet ediyoruz. 'Yarına umutla bakanlara selam olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlığa Yürüyoruz-Dünya Yürüyüş Günü" afişi açan gruptakiler, Kadıköy Bostancı İskelesi'nden Maltepe Etkinlik Alanı'na kadar yürüdü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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