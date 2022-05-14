Türk Devletleri Teşkilatı medya forumu İstanbul'da düzenlendi

Amreyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"nın açılışında bir konuşma yaptı.

"Gözlemci" ülkeler Macaristan ve Türkmenistan ile medyayla ilgili iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar aldıklarını belirten Amreyev, medya iş birliği alanında hem Türk Devletleri Teşkilatı altında hem de ikili düzeyde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Amreyev, Türkiye'de düzenlenen uluslararası medya forumunun her yıl tekrarlanması yönünde karar aldıklarını da bildirdi.

Türk Devletleri arasında medya çalışmaları konusunda değişim programlarının düzenleneceğini aktaran Amreyev, şöyle devam etti:

"Resmi haber ajanslarımız, televizyonlarımız iş birliğimizi daha da artıracak. Türk dünyasının medya alanındaki en büyük sorumluluğu, yanlış bilgi ve dezenformasyon ile mücadele etmek. Bu konuda çok daha güçlü iş birlikleri kurmak, tecrübe aktarımında bulunmak zorundayız. Halihazırda Türk dünyasında ortak çalışmalar yapılıyor. Bunların kalitesini daha da yükseltmek gerekiyor."

Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin dijital medya konusunda yapacakları iş birliğinin üye ülke halklarını birbirine daha çok yaklaştıracağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Halklarımızın birbirini yakından tanıması, yakınlaşması için dijital medyaya önem vermeliyiz. Ortak televizyon yayınlarının yapılması, gündemimizdeki konulardan biri. Heyet başkanlarımız, uluslararası Türk haber kanalının kurulmasını da masaya yatırdı. Dolayısıyla medya iş birliği konusunda bugün çok ciddi toplantılar yaptık ve somut konularda adımlar attık."