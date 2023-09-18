  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Avcılar
  4. Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Kürsüsünden Dünya'ya Mesajını Verdi

Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Kürsüsünden Dünya'ya Mesajını Verdi

Yayınlanma:
Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Kürsüsünden Dünya'ya Mesajını Verdi
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde Ortadoğu ve Batı Asya bölgesini temsil etti. "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" oluşturma önerisinde bulundu ve Türkiye'nin 100. yılını andı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde Ortadoğu ve Batı Asya bölgesini temsil etti. "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" oluşturma önerisinde bulundu ve Türkiye'nin 100. yılını anmıştır.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantılarına katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ortadoğu ve Batı Asya Bölgelerindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimleri (MEWA) temsil etti. Turan Hançerli, "2030 Gündemini Yerelleştirme: Yerel ve Bölgesel Hükümetlerle Dönüştürücü Koalisyonlar" başlıklı etkinlikte İngilizce bir konuşma yaptı.

Turan Hançerli, "Bu yıl Türkiye'de Cumhuriyetimizin doğuşunun 100. Yılı. Yüzüncü yılımızı kutladığımız bu yılda, dünyayı üzerinde yaşayan herkes için yaşanabilir bir yer haline getirmeye yönelik evrensel değerlerimizi ve hedeflerimizi ele alan bu uluslararası toplantıda bulunmak, ülkemin bir vatandaşı olarak benim için özel bir onur," dedi.

Küresel SKA Yerelleştirme Fonu Önerisi

Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler himayesinde bir "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" kurulmasını önerdi. Bu fonun amacı, yerel kalkınma dinamiklerini güçlendirmek, yerel yönetimlerin gerçek sorunlara gerçek çözümler sunmasını desteklemek ve cinsiyet, ırk, din veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin herkesi kapsamaktır.

Turan Hançerli'nin çağrısı, yerel yönetimlerin dünya çapında daha etkin bir rol oynaması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir yere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Hançerli, "sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için birleşelim, paylaşalım ve birlikte çalışalım," diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İstanbul
19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası: Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Şeker Prangaları' Kırılıyor
19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası: Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Şeker Prangaları' Kırılıyor
Odabaşı’ndan uyarı: Kadıköy’de de direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak
Odabaşı’ndan uyarı: Kadıköy’de de direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak
Silivri'de Korkutan Yangın Kontrol Altında: Şüpheli Gözaltına Alındı
Silivri'de Korkutan Yangın Kontrol Altında: Şüpheli Gözaltına Alındı
Çatalca'da Motokros Şampiyonası Heyecanı: Türkiye'nin En İyileri Ter Döktü
Çatalca'da Motokros Şampiyonası Heyecanı: Türkiye'nin En İyileri Ter Döktü
Silivri Belediyesi'nin Düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
Silivri Belediyesi'nin Düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
İstanbul Arnavutköy'de Vinç Devrildi 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul Arnavutköy'de Vinç Devrildi 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Şile’nin Temizlik Kahramanlarından Mesaj Var: Atma Çocim
Şile’nin Temizlik Kahramanlarından Mesaj Var: Atma Çocim