Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Kürsüsünden Dünya'ya Mesajını Verdi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde Ortadoğu ve Batı Asya bölgesini temsil etti. "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" oluşturma önerisinde bulundu ve Türkiye'nin 100. yılını anmıştır.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantılarına katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ortadoğu ve Batı Asya Bölgelerindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimleri (MEWA) temsil etti. Turan Hançerli, "2030 Gündemini Yerelleştirme: Yerel ve Bölgesel Hükümetlerle Dönüştürücü Koalisyonlar" başlıklı etkinlikte İngilizce bir konuşma yaptı.

Turan Hançerli, "Bu yıl Türkiye'de Cumhuriyetimizin doğuşunun 100. Yılı. Yüzüncü yılımızı kutladığımız bu yılda, dünyayı üzerinde yaşayan herkes için yaşanabilir bir yer haline getirmeye yönelik evrensel değerlerimizi ve hedeflerimizi ele alan bu uluslararası toplantıda bulunmak, ülkemin bir vatandaşı olarak benim için özel bir onur," dedi.

Küresel SKA Yerelleştirme Fonu Önerisi

Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler himayesinde bir "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" kurulmasını önerdi. Bu fonun amacı, yerel kalkınma dinamiklerini güçlendirmek, yerel yönetimlerin gerçek sorunlara gerçek çözümler sunmasını desteklemek ve cinsiyet, ırk, din veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin herkesi kapsamaktır.

Turan Hançerli'nin çağrısı, yerel yönetimlerin dünya çapında daha etkin bir rol oynaması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir yere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Hançerli, "sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için birleşelim, paylaşalım ve birlikte çalışalım," diyerek sözlerini tamamladı.