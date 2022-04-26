TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan'da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.
İSTANBUL 26.04.2022, 22:03
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
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