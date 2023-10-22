TÜGVA Gençlerinin İsrail Başkonsolosluğu Eylemi: Çocuk Ayakkabılarıyla Duygusal Bir Mesaj

İstanbul'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen gençler, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla duyarlı bir eylemde bulundu. Eylemde, İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabıları bırakarak, Filistin'de yaşamını yitiren çocukların sesi olmaya çalıştılar.

Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto

İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarına tepki gösteren TÜGVA üyeleri, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanarak sabah namazında Filistinlilere dua etti. Namaz sonrasında ise İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüyerek "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisinin Açıklamaları

Eylem sırasında bir açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, İsrail'in Filistin'de son 15 gün içerisinde binlerce insanı katlettiğine dikkat çekti. Özellikle 500'ün üzerinde çocuk, kadın, yaşlı ve gencin hayatını kaybettiğini belirten Çiçen, İsrail'in Gazze'deki zulmünün her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Dünya'nın Sessizliği ve İsrail'in Zulmü

Beytullah Çiçen, dünya topluluklarının Filistin halkının çığlıklarına sessiz kaldığına vurgu yaparak, Batı'nın bu katliamlar karşısında sadece kınama ile yetindiğini belirtti. Filistin topraklarında bir zamanlar üç semavi dinin halkının barış içinde yaşadığını hatırlatan Çiçen, şu an bu topraklarda kan ve gözyaşının birbirine karıştığını dile getirdi.

Siyonist İsrail'in Vahşetine Dikkat Çekme

Çiçen, İsrail'in vahşi eylemlerine ve çocuklar üzerindeki vicdansızlığına dikkat çekerek, Siyonist İsrail'in bu zulmünü sürdürdüğünü belirtti. Müslümanların, Filistin'de yaşanan bu trajedilere karşı ses çıkarmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Eylemin Sonu ve Mesajın Gücü

Protesto eylemi, gençlerin İsrail Başkonsolosluğu'nun binası önüne çocuk ayakkabıları bırakmasıyla sembolik bir mesaj verdi. Bu eylem, Filistin'de yaşamını yitiren çocuklara ve ailelerine yönelik bir dayanışma gösterisi olarak tarihe geçti.