  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. TÜGVA Gençlerinin İsrail Başkonsolosluğu Eylemi: Çocuk Ayakkabılarıyla Duygusal Bir Mesaj

TÜGVA Gençlerinin İsrail Başkonsolosluğu Eylemi: Çocuk Ayakkabılarıyla Duygusal Bir Mesaj

Yayınlanma:
TÜGVA Gençlerinin İsrail Başkonsolosluğu Eylemi: Çocuk Ayakkabılarıyla Duygusal Bir Mesaj
İstanbul'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen gençler, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla duyarlı bir eylemde bulundu. Eylemde, İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabıları bırakarak, Filistin'de yaşamını yitiren çocukların sesi olmaya çalıştılar.

İstanbul'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen gençler, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla duyarlı bir eylemde bulundu. Eylemde, İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabıları bırakarak, Filistin'de yaşamını yitiren çocukların sesi olmaya çalıştılar.

Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto

İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarına tepki gösteren TÜGVA üyeleri, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanarak sabah namazında Filistinlilere dua etti. Namaz sonrasında ise İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüyerek "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisinin Açıklamaları

Eylem sırasında bir açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, İsrail'in Filistin'de son 15 gün içerisinde binlerce insanı katlettiğine dikkat çekti. Özellikle 500'ün üzerinde çocuk, kadın, yaşlı ve gencin hayatını kaybettiğini belirten Çiçen, İsrail'in Gazze'deki zulmünün her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

tugva-genclerinin-israil-baskonsoloslugu-eylemi-4.jpg

Dünya'nın Sessizliği ve İsrail'in Zulmü

Beytullah Çiçen, dünya topluluklarının Filistin halkının çığlıklarına sessiz kaldığına vurgu yaparak, Batı'nın bu katliamlar karşısında sadece kınama ile yetindiğini belirtti. Filistin topraklarında bir zamanlar üç semavi dinin halkının barış içinde yaşadığını hatırlatan Çiçen, şu an bu topraklarda kan ve gözyaşının birbirine karıştığını dile getirdi.

tugva-genclerinin-israil-baskonsoloslugu-eylemi-1.jpg

Siyonist İsrail'in Vahşetine Dikkat Çekme

Çiçen, İsrail'in vahşi eylemlerine ve çocuklar üzerindeki vicdansızlığına dikkat çekerek, Siyonist İsrail'in bu zulmünü sürdürdüğünü belirtti. Müslümanların, Filistin'de yaşanan bu trajedilere karşı ses çıkarmaktan geri durmayacağını ifade etti.

tugva-genclerinin-israil-baskonsoloslugu-eylemi-3.jpg

Eylemin Sonu ve Mesajın Gücü

Protesto eylemi, gençlerin İsrail Başkonsolosluğu'nun binası önüne çocuk ayakkabıları bırakmasıyla sembolik bir mesaj verdi. Bu eylem, Filistin'de yaşamını yitiren çocuklara ve ailelerine yönelik bir dayanışma gösterisi olarak tarihe geçti.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul Eminönü Meydanı'nda Kadınlar Filistin İçin Ses Veriyor
İstanbul Eminönü Meydanı'nda Kadınlar Filistin İçin Ses Veriyor
Beyoğlu'nda Taksi Sürücüsüyle Yolcu Arasında Bıçaklı Tartışma
Beyoğlu'nda Taksi Sürücüsüyle Yolcu Arasında Bıçaklı Tartışma
Dikkat İstanbul'da Bu Yollar Kapanacak: 24 Ekim Cumhuriyet Bayramı Provası İçin Hangi Yollar Kapalı?
Dikkat İstanbul'da Bu Yollar Kapanacak: 24 Ekim Cumhuriyet Bayramı Provası İçin Hangi Yollar Kapalı?
Arnavutköy Sazlıbosna Gölü'nde Silahlı Vaka: 2 Kişi Gözaltında
Arnavutköy Sazlıbosna Gölü'nde Silahlı Vaka: 2 Kişi Gözaltında
Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Anısına Dolmabahçe'de Özel Dalış Etkinliği
Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Anısına Dolmabahçe'de Özel Dalış Etkinliği
Üsküdar'dan Filistin'e Destek Mesajı: İşgal Karşısında Yanındayız
Üsküdar'dan Filistin'e Destek Mesajı: İşgal Karşısında Yanındayız
Esenyurt'ta Kiralık Konut Tartışması: Ev Sahibi Kiracısını Vurdu
Esenyurt'ta Kiralık Konut Tartışması: Ev Sahibi Kiracısını Vurdu
Eyüpsultan'daki Silah Ticareti Operasyonunda Şüpheliler Yakalandı
Eyüpsultan'daki Silah Ticareti Operasyonunda Şüpheliler Yakalandı