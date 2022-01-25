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Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi başladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Değerli İstanbullular. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." paylaşımını yaptı.

Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine dinlenme tesislerinde bekleyen araçlarla öğrenci yurtlarında ağırlanan vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen araç sürücüleri ve yolculardan bazıları, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir edilmişti, kısıtlamanın kaldırılması sonrası Kırklareli KYK'de kalan 17'si yabancı 58 kişi yola çıktı.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde bekleyen çok sayıda tır ile otomobil de dinlenme tesislerinden çıkış yaptı.

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