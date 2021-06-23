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Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak​​​​​​​ bekleniyor.

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklığının yurdun doğu kesimleriyle Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde gerçekleşecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor.

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