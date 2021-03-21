Trakya ile İstanbul çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu öngörülüyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülen bölgede, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ile rüzgar beklendiğinden bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.