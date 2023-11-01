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Trabzon İstanbul'a geliyor

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Trabzon İstanbul'a geliyor
01/11/2023TRABZON İSTANBUL’A GELİYORİBB’nin düzenlediği ‘Memleket Buluşmaları’ Trabzon ile devam ediyor. Trabzon günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 2-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trabzon yöresinin kültürel zenginlikleri İstanbullularla buluşacak. Beton helvadan tereyağına, sütlaçtan haşlamaya eşsiz Trabzon lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Keşan’dan, hasıra kadar el işçiliğinin nadide örneklerinin de sergileneceği Trabzon günlerinde, kemençe ve horon da olacak.

ONLARA YENİKAPI DA TRABZON

Trabzonluların ‘bize Yenikapı da Trabzon’ diyecekleri Trabzon tanıtım günleri Cuma günü kapılarını açacak. Cumartesi ve Pazar da devam edecek Trabzon günleri dileyen tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

Memleket özlemi çekenlerin, yöresel zenginlikleri keşfetmek isteyenlerin bir araya geldiği Memleket Buluşmalarında 16- 19 Kasım tarihleri arasında da Karadeniz’in bir başka şehri Ordu misafir olacak.

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