Tour of İstanbul: Beykoz Etabı'nın Kazananı Davide Persico!

Beykoz'un serin sabahında, İBB'nin desteklediği Tour of İstanbul'un belirleyici etabı için bisikletçiler hazır bulundu. Önceki etaplarda yaşanan zorlu yağışlara rağmen, bu sabah güneş yüzlerini ısıttı. Fakat onları yine zorlu bir parkur bekliyordu.

Beykoz'un Bisiklet Mirası İstanbul'un tarihi Beykoz semti, bu tur için özellikle önemliydi. Şehrin ilk kıta bisiklet takımına ev sahipliği yaparak, bisiklet sporunun gelişiminde öncü bir rol üstlendi. Bu etapta, bisikletçilere iki zorlu tırmanış ve prim kapıları meydan okuyacaktı.

Etabın Kritik Anları Beykoz – Beykoz arasındaki 132 kilometrelik parkur, yarışın genel sıralamasının şekilleneceği ana sahneydi. Gustav Wang, genel sıralamadaki yerini koruma mücadelesi verirken, Davide Persico etap zaferini kazandı.

Etap Özetleri

Başlangıçtan kısa bir süre sonra, Emanuel Zangerle ilk başarılı atağı gerçekleştirdi.

Günün ilk kaçış grubunu oluşturan isimler: Andrey Remkhe, Behzodek Rakhimbaev ve Emanuel Zangerle.

kilometre sonrası, kaçış grubunun avantajı azalmaya başladı.

Emanuel Zangerle, 100. Yıl Sprint Prim Lideri klasmanında lider oldu.

Yarışın son bölümlerinde oluşan yeni kaçış grubunda; Anton Kuzmin, Daniil Marukhin, Gianni Marchand gibi isimler öne çıktı.

Davide Persico, etabı Dusan Rajovic'in önünde kazanarak zafere ulaştı.

Genel Klasmanda Son Durum Gustav Wang, genel klasmanda liderliğini sürdürürken, Gianni Marchand onu yakından takip ediyor. Ayrıca, Nicolas Vinokurov genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.

Bir Sonraki Etab: Sultanahmet – Bağdat Caddesi Tour of İstanbul'un finale yaklaştığı bu anlarda, Sultanahmet – Bağdat Caddesi etabı heyecanı dorukta tutacak. Bu özel etap, Eurosport ve Sports TV'den canlı olarak izlenebilecek. Yarışseverlerin bu heyecanı kaçırmamaları tavsiye edilir!