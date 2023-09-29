Tour of İstanbul 2. Etabında Daniel Stampe, Şile Kalesi'nden Zaferle Ayrıldı!

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un başlangıç düdüğü ile başlayan Tour of İstanbul'un zorlu 2. etabında, Şile Kalesi'nden start alan yarışı Restaurant Suri - Carl Ras takımından Daniel Stampe zafere ulaştı. Birçok atakla dolu geçen bu etap sonucunda, Gustav Wang genel klasman liderliğini sürdürdü.

İBB iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul’da 2’nci etaba başlayan 107 bisikletçi güne Şile Limanı’ndan “merhaba” dedi. İstanbullu amatör bisikletseverlerin uğrak güzergahı Şile’nin tarihi M.Ö. 7’nci yüzyıla dayanıyor. Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapmış İstanbulluların sayfiye destinasyonu aynı zamanda eski Yunancada “Vahşi Çiçek” anlamına gelen her mevsim keyifli bir tatil yeri.

Tour of İstanbul pelotonu için Şile gün boyu dalgalı profilde, ataklara açık yüksek tempolu bir yarış günü anlamına geliyordu. Nitekim öyle de oldu. Daha ilk kilometrelerden yüksek hızda geçen yarışı, Danimarka’nın kıta ekibi Restaurant Suri - Carl Ras 2’de 2 yaparak Daniel Stampe ile kazandı.

1996 doğumlu Stampe’nin 7 saniye gerisinden Alessandro Romele (Team ColbackBallan CSB), 15 saniye ardından ise Nicolas Vinokurov (Astana – Qazaqstan Development Team) bitiş çizgisine ulaştı.

Etap sonu Gustav Wang genel klasmandaki liderliğini korurken, Gianni Marchand klasmanın 2’nci, Lukas Rüegg’se 3’üncü sırasında günü tamamladı.

Gün sonu podyuma çıkan sporculara ödülleri Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce, Şile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Bedrettin Naim Aslan tarafından taktim edildi.

ETAPTA NELER OLDU?

Karadeniz manzaraları eşliğinde 132.2 kilometrelik Tour of İstanbul’un 2’nci etabı, 3’üncü kategoriden iki tırmanış ve prim kapıları içeriyordu. Yeşilin her tonunu bulabileceğiniz Şile’de start, şehirdeki bir adada bulunan 14. yüzyıldan kalma bir Ceneviz kalesi olan Şile Kalesi’nin gölgesinde saat 10.30’da verildi.

4 kilometrelik nötral başlangıcın ardından verilen resmi start ile tempo ilk metrelerden itibaren yükseldi. Etabın 13’üncü kilometresindeki tırmanış prim kapısı peloton içinden gelen atakların sayısını da artırdı.

Peşi sıra gelen güçlü atakları bertaraf eden Beykoz Belediyesi’nden Max Stedman ve Halil İbrahim Doğan tırmanış kapısından 1 ve 2 olarak geçerken, Özbekistan Ulusal Takımı’ndan Akramjon Sunnatov kapıdaki son puanları aldı.

Peloton içerisinden gelen ataklara yanıt veremeyen bisikletçilerle birlikte grup parçalara bölündü. Gelen ataklar sonucu en önde 11 bisikletçiden oluşan kaçış grubu farkı 1’ 26”ya kadar çıkardı.

Alexander Arnt Hansen (Restaurant Suri - Carl Ras), Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex), Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex), Jon Knolle ve Lukas Meiler (Team Vorarlberg), Ali Egin (Konya Büyükşehir Belediyesi), Kevin Mccambridge (Trinity Racing), Simone Zanini (Astana Qazaqstan Development Team), Lorenzo Masciarelli (Team Colpack Ballan CSB), Max Stedman (Beykoz Belediye), Emanuel Zangerle (Team Felbermayr - Simplon Wels) günün kaçış grubunu oluşturdu.

Yarışın bundan sonraki bölümü kaçış grubu ile onları geri getirmeyi amaçlayan peloton arasında amansız bir mücadeleye sahne oldu. 60’ıncı kilometre geldiğinde iki grup arasındaki zaman farkı 1’ 15” olarak ölçüldü.

Aralarında iyi bir ortaklık kuran ve bu sayede peloton ile zaman farkını koruyan kaçış, günün 2’nci tırmanış kapısına gelindiğinde kozlarını kendi aralarında paylaştı. 2020 Tour of Antalya şampiyonu Max Stedman bu kapıdan da ilk sırada geçerken, Lukas Meiler 2’nci ve Lorenzo Masciarelli 3’üncü olarak puanları paylaştı.

Bu sonuçla 6 puanı hanesine yazdıran Max Stedman, gün sonunda En İyi Tırmanışçı mayosu olan Yeşil Mayo’yu sırtına geçirmeyi garantiledi.

Tırmanış kapısının geçilmesinin ardından kaçış grubu içerisinde tempo yaklaşan sprint prim kapısının yaklaşmasıyla düşmedi. Kapıya gelindiğinde Belçika kıta ekibi Tarteletto – Isorex bisikletçileri organize bir çalışmayla kapıdan birlikte geçti. Takımın tecrübeli sprinteri Timothy Dupont ilk sırada, Kevin McCambridge (Trinity Racing) 2’nci ve Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex) 3’üncü oldu.

Kapı için gerçekleştirdikleri atağı fırsata çeviren Timothy Dupont ve Kevin McCambridge kaçış grubunun da önünde iki kişilik bir ekstra kaçış oluşturdu. Bu ikili grup ile günün ilk kaçış grubu arasındaki fark 35 saniyeye kadar çıkarken; takip grubu konumuna geçen ilk kaçış grubu ile peloton arasındaki fark yarışın bitimine 55 kilometre kala 4 dakikanın da üzerine çıktı.

Parkurun hararetli anlarından biri de 100. Yıl Sprint Prim Lideri kapısında yaşandı. Bu kapıdan en yüksek puanları alan pedal olmak için verilen mücadeleden Timothy Dupont galip çıkarken, onu Kevin McCambridge ve Emanuel Zangerle takip etti.

Bu sonuçla 100. Yıl Sprint Prim Lideri klasmanında üç sporcu topladığı üç puanla eşitliği yakalarken, Kırmızı Mayo kural gereği genel klasmanda daha üst basamakta yer alan Timothy Dupont mayonun yeni sahibi oldu.

Kilometreler 25’i gösterdiğinde ise yarışın kaderini etkileyecek bir hamle geldi ve lider mayoyu taşıyan Restaurant Suri - Carl Ras ekibi önde çalışarak 9 kişilik takip grubunu geri getirdi. Böylelikle yarış peloton ve iki kişilik kaçış arasında bir düelloya döndü; bu arada iki grup arasındaki zaman farkı 17 kilometre kala 1 dakikanın altına düştü.

İki grup arasındaki mücadele büyük bir heyecana sahne olurken 10 kilometrede zaman farkı 10 saniye olarak ölçüldü. Nitekim, gün boyu artan yorgunluk öndeki ikilinin bacaklarını vurdu ve bitime az bir süre kala ön grup peloton tarafından yutuldu.

Son 4 kilometrede Şile’nin sembollerinden Ağlayankaya’dan bir arada geçen bisikletçiler günün fark yaratması muhtemel son rampasında etap galibiyeti için ataklar gerçekleştirdi. Birçok deneme amaca ulaşmazken, dünkü etabı kazanan takım Restaurant Suri - Carl Ras’dan Daniel Stampe fark yaratmayı başardı ve Alessandro Romele (Team ColbackBallan CSB)’nin 7, Nicolas Vinokurov (Astana – Qazaqstan Development Team)’ın ise 15 saniye önünde etap zaferine ulaştı.

Stampe genel klasmanda 4’üncülüğe yükselirken, takım arkadaşı Gustav Wang liderliğini bir sonraki güne taşıdı.

Tour of İstanbul’un 3’üncü gününe Beykoz – Beykoz etabıyla devam edilecek. Bisikletçileri 132 kilometrelik zorlu etaba saat 12’de verilecek start ile başlayacak.