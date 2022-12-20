TOPRAKLA BULUŞAN FİDAN SAYISI 40 BİNİ BULDU

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçede sokak sokak ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından sözü verilen 'Yeşil Alanlar' projesi kapsamında bugüne kadar 40 bin fidan toprakla buluştu. Dikilen ağaçlar genellikle; Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türlerinden oluşuyor.

Ağaçların yanı sıra farklı çeşitlerde yüzbinlerce çalı bitkisi ve çiçek dikimi ile 100 bin m2'nin üzerinde rulo çim serimi yapıldı.

Kâğıthane Belediyesi, ağaç dikim projesini daha anlamlı hale getirmek adına, her bir ağacı yeni dünyaya gelen bebekler adına dikiyor. Kâğıthane’de 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren dünyaya gelen her bebeğin şehirde bir ağacı olması amaçlanıyor. Çocuklar adına ücretsiz dikilen ağaçlar için günün anısı olarak da ailelere sertifika veriliyor. Ağaçlar, bebekleri adına başvuruda bulunan ailelerin ikametlerine yakın yerlerde toprakla buluşuyor. Bu sayede mahallede bebekler ağaçlarıyla beraber büyüyor.

Kâğıthane’nin sokaklarına renk, havasına oksijen katıyor

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Bugün ilçemizde toplam 120 bin ağacımız bulunuyor. Kâğıthane’nin 450 bin nüfusu var. Yakın gelecekte ilçemizde nüfusumuz kadar ağaç olmasını hedefliyoruz. Çocuklarımız ağaçların gölgesinde büyüsünler istiyoruz.'' diye konuştu.