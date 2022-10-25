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TOPLU ULAŞIMDA VE ALIŞVERİŞTE YENİ DÖNEM: İSTANBULKART DÜNYAYA AÇILIYOR

BB iştiraki BELBİM, MASTERCARD işbirliği yaptı. İstanbulkart sahipleri, başka karta ihtiyaç duymadan alışveriş yapabilecek. İstanbulkart, ‘Şehrin Yaşam Kartı’ vizyonuyla çıktığı yolculuğu Mastercard logolu İstanbulkart’lar uluslararası geçerliliğe sahip olacak. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbulkart ile e-ticaret ve hür türlü alışveriş yapılabilecek. Temassız özellikli kredi ve banka kartları toplu ulaşımda kullanılabilecek” dedi.

İSTANBUL 25.10.2022, 11:47
TOPLU ULAŞIMDA VE ALIŞVERİŞTE YENİ DÖNEM: İSTANBULKART DÜNYAYA AÇILIYOR

İstanbul, yenilikçi kentsel çözümler adına büyük bir adım daha attı. İstanbulluların ulaşım başta olmak üzere günlük hayatın birçok alanında ödeme aracı olarak kullandığı İstanbulkart, Mastercard ile iş birliği yaparak daha da güçlendi. İBB iştiraki BELBİM ve Mastercard İşbirliği Protokolü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mastercard Türkiye Genel Müdürü Avşar Gürdal’ın katılımıyla Emirgan Beyaz Köşk’te imzalandı. Törende BELBİM Genel Müdürü Nihat Narin ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da hazır bulundu.

BANKA VE KREDİ KARTIYLA TOPLU ULAŞIM İMKANI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da toplu ulaşım için çok önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini belirterek, çağın ruhunu ve yenilikleri yakalamak, teknolojide yaşanan gelişmelerden faydalanarak İstanbulluların hayatına kolaylıklar getirmek gibi bir sorumlulukları olduğunu söyledi. 16 milyon İstanbulluya hizmet ederken, her türlü kolaylığın gecikmeden sağlanasına önem verdiklerini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijitalleşen gündelik işlerimizi artık bir cep telefonu yardımıyla çözebiliyoruz. Dijital altyapı, çok daha bütünleşik ve entegre çözümler sunabilmemizi de sağlıyor. İBB olarak akıllı şehir vizyonumuzla İstanbul’u akıllı teknolojilerle güçlendirerek geleceğe bugünden hazırlıyoruz. İştirakimiz BELBİM’in ürettiği İstanbulkart’ı, günde ortalama 9 milyon insan kullanıyor. Bu kadar yoğun kullanılan bir kartın altyapısını yüzde 100 dijitalleştirdik. İstanbulkart Mobil üzerinden QR kodla yapılan geçiş sayısı aylık ortalama 5 milyona ulaştı. Şimdi de dijitalleşen ödeme ağımızı Mastercard ile yaptığımız iş birliği sayesinde daha da ileri bir seviyeye taşıyoruz. Bu iş birliğiyle toplu taşıma araçlarımızda temassız özellikli kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla ödeme yapmak mümkün hale gelecek.”

HER ALIŞVERİŞTE İSTANBULKART

İstanbulkart’ı şehrin yaşam kartı yapmak için dijital hamleler yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, “İstanbullular, toplu taşıma dışında daha birçok alanda İstanbulkart’larını güvenle kullanabilsin istiyoruz. Projemizin ikinci ayağında bunu da sağlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. İlk etapta İstanbulkart Mobil’den oluşturulacak Mastercard logolu dijital İstanbulkart ile yurt içi ve yurt dışı tüm e-ticaret sitelerinde ödeme yapılabilecek. Sonrasındaysa Mastercard logolu fiziksel İstanbulkart’lar da kullanıma girecek ve aynı işleve fiziksel kartlarımız da sahip olacak. Aynı zamanda mevcut İstanbulkartlar tüm haklarıyla beraber ulaşımda ve hür türlü alışveriş ödemelerinde kullanılabilecek” diye konuştu.

MASTERCARD İLE TEMASSIZ TOPLU ULAŞIM

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Avşar Gürdal da dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’a teknolojilerimizle hizmet etmekten gurur duyduklarını belirterek, BELBİM ile yürüttükleri projeyle, tüketicilerin temassız Mastercard’larını toplu ulaşımda kullanabileceklerini söyledi.

Tüm İstanbullular ile turistlerin halihazırda sahip oldukları temassız Mastercard’ları ile toplu taşımadan faydalanabileceklerinin altını çizen Gürdal, projenin ikinci ayağında Mastercard logolu İstanbulkart’ların tüm dünyada alışverişlerde kullanılacağını söyledi. Gürdal, işbirliği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve BELBİM yöneticilerine teşekkür etti.

UYGULAMA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BAŞLAYACAK

İBB İştiraki BELBİM ve Mastercard işbirliği ile yurt içi ve yurt dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla ödeme yapmak mümkün hale geliyor. Uygulamanın teknik hazırlık aşamasının ardından önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor. Böylece, ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren ve 22 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart, tüm haklarıyla beraber ulaşımda ve alışveriş ödemelerinde kullanılacak

#İstanbulkart #ekrem imamoğlu #BELBİM #Mastercard
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