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THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi

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THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.

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