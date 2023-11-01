THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.